造勢令人醉　入市要清醒｜陳仕娜

樓市辣招鬆綁後，有幾個朋友不約而同發短訊來討論：「嗰市好似活躍返，係咪時候要買樓？」如果看發展商和地產代理在媒體或自家平台的資訊，無論春夏秋冬、市旺市淡，見升就叫你「早買早著數」；見跌即稱「趁低吸納」；供應增表示「大把靚貨揀」；籮底橙便說「低水筍盤」。總之，憑藉巧舌如簧，吃盡四方八面的茶禮。

賣樓者自然順勢而為，撤辣後一手盤魚貫登場，售樓處人頭湧湧，水洩不通，好不熱鬧。朋友看了，按捺不住又致電來問：「好多人搶新盤，係咪真係遲買會蝕底？」筆者在代理行打滾過幾年，對於「做媒」造勢也略知一二。你說全場都是客，又話入飛量超額多少倍，查實一百名排隊客中多少是代理、多少是「媒」，多少是工作人員，七除八扣後，剩下小貓幾隻才是實客。入飛量的多寡更是說不準，一個人可以入多少張支票？入了飛中籤後，也隨時放飛機「no show」，所以當中滲入的水份「飛」也無從估計。

說起造勢，娛樂圈何嘗不是，新晉偶像乏人問津，為了讓他/她出場不太「肉酸」，唱片公司必會請些拿著LED閃光牌的假粉絲撐場，嗌個聲嘶力竭，為偶像打打氣，建立自信心。內地綜藝節目同樣存在職業觀眾的現象，他們在適當時刻鼓掌、舉燈牌，或大哭、大笑，七情上面只為刺激現場氣氛。《我是歌手》裏有一女一男的觀眾，表情極之浮誇，前者聽歌時每每掛著一副淚眼婆娑的表情，被戲稱為「哭泣姐」；後者則閉眼晃腦，被叫做「陶醉哥」，後來他們遭揭穿是收了八百元人民幣日薪的假觀眾。

政府於2月底宣布撤銷樓市辣招後，樓市交投明顯變得暢旺。（蘇煒然攝）

造勢不等於造假，前者是指公關操作手法，透過舉辦活動或製造事件，再通過大眾傳媒的報道，引起社會大眾或特定受眾的注意，提高品牌的知名度，在公眾中建立良好的形象。請槍做媒屬於低檔次的做法，證明對本身的產品/服務/偶像質素未夠信心，要虛張聲勢來吸睛，通常製造的幻象，短暫且難以為繼。地產代理阿頭每日出來報成交，力證購買力大爆發，孰真孰假，次季尾大概可見真章。

在網路上，造勢與造假有時是相輔相成，Fb、Ig、YouTube買假粉谷流量，建立感覺良好的表象，也是為情勢所逼。只是花錢得來的「殭屍粉」，猶如丟錢入咸水海。你無法與假粉絲建立長久的關係；買假粉傷害真粉絲和自身品牌的信用；你將更難在Fb、Ig上接觸到真實存在的客戶。隨著大數據、人工智能技術愈來愈普及，你想收集和分析的是真正用家的經驗及感受，如果當中滲入假粉絲的數據，豈不因小小的老鼠屎攪壞整鍋湯，得不償失。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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