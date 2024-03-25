港股IPO市場呈回暖跡象　倘更多AI企業掛牌市場將更活躍｜伍禮賢

港股在去年跌出全球首五大IPO市場，同時去年73隻上市的新股中，有36隻出現破發，破發率超過一半。不過筆者在今年年初已經表示，2024年的港股IPO市場有機會出現改善局面，並主要受惠美國即將減息，利率環境利好投資市場，以及內地宏觀經濟方面持續回穩等利好。在經過較低迷的1﹑2月份後，港股在3月份迎來IPO小陽春。

港交所新任行政總裁陳翊庭早前表示，年初至今IPO新申請數量30宗，加上重新申請數量共有40宗，較去年同期上升三成，為IPO市場帶來正面信號。從港交所官網的數據來看，正在處理的上市申請中，主要涵蓋餐飲消費、人工智能及生物醫藥等領域，其中，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨及茶百道等內地茶飲公司的上市申請，均處於處理階段。至於內地叫車平台嘀嗒出行上周更第五次遞交上市申請。

另方面，雖然港股在1月份的首次招股集資額只有約21億元，2月份更沒有IPO的上市活動，不過單計3月份（截止上周五22日），已經有4隻新股上市。預計有3隻於本周上市，當中遠東發展（0035） 分拆其捷克經營賭場的百樂皇宮（2536）預計本周二（26日）上市，成為了港股市場近11年首之招股上市的博彩公司。

市場料今年港股市場IPO 80宗

從股價走勢來看，9隻於今年上市的新股，年初至截止上周五（22日）收市，6隻股份錄得上升，4隻股份的升幅超過1倍，包括泓基集團（2535）、樂思集團（2540）、經緯天地（2477）及長久股份（6959）。當中內地最大的押車輛監控服務和汽車經銷商運營管理服務商長久股份，年初至今升幅達3.5倍，公司在上周發盈喜，預計去年淨利潤介乎1.01億至1.06億人民幣，按年增長5%至10%。

根據普華永道的預測，預計今年將有80隻IPO，融資額超過1,000億元。從市場種種的情況來看，本港的IPO市場已經正在逐步回穩，加上港股日均成交金額較去年下半年回升，均有利於IPO的投資情緒。同時由於目前在港上市的AI概念股並不多，因此有更多相關公司選擇來港上市，相信將有利於本地資本市場的活躍度，及豐富市場的投資機會。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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