市場需求偏弱顯經營韌性　K Cash今年前景可看高一線｜聶振邦

在艱難的環境下保持穩定業績表現的上市公司，有望在市場中脫穎而出主要從事貸款業務並專門提供無抵押貸款，以科技應用於整個貸款流程、實現數碼化及自動化的K Cash集團 （2483），上月發表2023全年業績公告顯示，截至2023年12月底收入約2.49億元，較2022年約2.34億元，增長達6.3%。全年增長率高於去年首五個月，意味著2023下半年業務發展在提速，展現良好增長勢頭。

科技賦能毛利率見優化

投資者要注意，公司於2023年12月上市，是次業績只反映上市前的業務表現。集團去年報告純利為5,157萬元，按年下跌24%，而經調整純利為7,384萬元，按年增長0.9%，主要是考慮 K Cash去年底上市，扣減了上市費用2,227萬元，此數字才真實反映公司的盈利能力。在目前的經濟環境下，盈利得以保持平穩，成績算是不過不失。2024年公司速蓄勢待發，才是表現真正實力的關鍵一年。

筆者認為科技賦能帶動公司毛利率在高基數下仍見優化，2020年疫情以來經已保持在不少於85%的高水平，當年為88%，2023年為90%，三年間提升約兩個百分點，間接反映競爭優勢在不斷擴大。於今次業績公告提及，集團在前端利用各種科技工具，從貸款申請至貸款還款將信貸週期自動化及數碼化，不斷提升用戶體驗。

財務狀況穩中有升

於後端，集團則善用成熟技術，例如人工智能、區塊鏈及業務流程自動化技術，以自動化及精簡風險管理系統及業務流程。誠然去年香港經濟低迷，K Cash透過上述的完善配套，無抵押業主貸款的應收貸款仍見增長，由2022年約7.3億元，增至2023年約7.84億元，增長7.4%。該項目於應收貸款總額佔比亦由2022年的71.7%，提升至2023年的73%。截至2022和2023年12月底，資產負債率分別為0.47和0.16，數字見明顯減少，證明集團去年財務狀況取得更佳平衡。

這樣對於今年的業務發展更有利，打好擴大競爭優勢基礎。另外，公司已於去年底推出全新購物新方式產品：「先買後付」平台Paykool，推出信用卡與合作商戶提供靈活的免息分期，開拓新一代的消費貸款市場。值得注意的是，K Cash正與日本的眾籌平台洽談合作，如能落實可為集團拓展海外資金來源，增加資本，有助其進一步發大貸款生意。公司K Cash GO平台目前處於設計及分析階段，並將於今年透過重組業務流程，整合科技至營運及業務流程的各部分，有助集團在數碼時代保持競爭力。管理層除了致力為集團注入增長動力，同時也樂意與股東分享業績成果，於上市僅三個多月，經已在首次公佈業績時宣佈末期股息，每股接近2港仙。去年信貸經營環境充滿挑戰，集團也安排派息，相信今年香港經濟表現猶勝去年的，憧憬有更大的派息空間。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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