陰陽燭反攻形態　當「好友反攻」出現　可無懼跌市？｜聶振邦

兩枝陰陽燭的合成形態討論已超過兩個半月，探討了多達十五種形態，初步預算還會分享四種形態，即大概約一個月後，會由兩枝陰陽燭，轉至三枝陰陽燭的合成形態的討論。於早前已看的十五種形態，大家應留意到不少是陽燭和陰燭各一枝的配搭組成，今次和下次看的「反攻形態」亦不例外。「反攻形態」除了見陽燭和陰燭各一枝，最大特色在於兩枝陰陽燭的收市位，處於相若位置，意味著一枝陰陽燭的燭身頂部（底部），近乎與緊接交易的陰陽燭燭身底部（頂部）重疊。

好友反攻意圖明確

今次先看利好形態，名為「好友反攻」，於陰燭出現後，緊接見陽燭，陰燭的收市位與陽燭的收市位相若，故此陽燭是出現在陰燭的下方。典型的是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）配搭長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），從長陰燭出現，證明當時賣方動力處於強勢，故此緊接交易日股指或個股見低開，出現下跌裂口，代表賣方優勢仍見於開市時。不過隨著買方「反攻」，股指或個股在高走，令下跌裂口漸見收窄，最終近乎或全然回補裂口收市。

誰強誰弱一目了然

隨著裂口不斷收窄，反映賣方優勢逐漸消失，從陰燭收市位與陽燭收市位相若，確認當時買方反擊成功，預示買方乘勝追擊，股指或個股會由跌轉升，視為升勢起步點，理解為買入訊號出現。留意長陰燭代表賣方強勢，緊接卻見長陽燭，代表買方強勢。由於強勢交替，意味著短期強勢難再逆轉，買方強勢可望保持一段日子，象徵股指或個股升勢能維持。事實上，「好友反攻」形態重點在於長陽燭出現，確立買方強勢；至於之前的陰燭，就算見短陰燭，亦無礙形態解讀。

麗珠醫藥案例研習

只是買方強勢壓倒賣方弱勢，不排除短期會迎來賣方反擊，股指或個股升勢或許僅能維持在短時間內。另外，「好友反攻」形態出現時點也很重要，見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）為佳，跌勢持續日子越長後才出現，後市利好的參考性越高。例如麗珠醫藥（1513）在2022年9月29日出現上、下影陰燭，收報19.84元，較9月5日高見23.45元（8月2日以來最高），歷時超過三周累跌逾一成半，確認股價已下行一段日子。翌日（9月30日）裂口低開於19.06元，為全日低位。

繼而股價一直高走，一度高見19.94元，最終稍見回落，收報19.68元，形成長燭身的陽燭。收市價較2022年9月29日收報19.84元僅低0.81%，確認「好友反攻」的利好形態出現。9月30日開報19.06元已見底，之後股價反覆向上，若以當日收報19.68元進場，相對10月6日高見21.35元已累升8.49%。雖於10月12和13日收報19.5和19.58元略低於19.68元，差距不足1%顯然不會離場，事後反映於19.68元進場具防守性。最終在11月29日高見28元，持股兩個月累升逾四成二。值得留意恒指於9月底跌勢未止，及至11月初才見回升（10月累跌達14.72%），足見當「好友反攻」形態出現後，無懼跌市也能在股票投資取得佳績。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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