有「朶」無內功　到頭一場空｜陳仕娜

「杜拜王子」名聲鵲起，人盡皆知。有無搭雞棚意圖在下無從考究，但從這件事可見，人要響朶，必先找一個具噱頭、人人易記的「朶」。傳媒很愛用這種編符號的套路，譬如樓神、xx教父、股市女王、網紅一姐、虛銀一哥、xx首富⋯⋯俯拾皆是。對於普羅大眾，不知就裡，不經任何Fact check之下，就理所當然的將這些綽號烙在腦中。

浮誇的綽號確實有先聲奪人的效果，所謂「唔打得都嚇得人」。盛事經濟打的同樣是浮誇的算盤，七人欖球賽、巴塞爾藝術展、Chubby Hearts、俠之大者，名氣響噹噹，以打卡出帖為主，表情內容千遍一律，充斥着各社交平台。盛事講究的是排場、名氣、派頭，聲色藝全，紙醉金迷，才能匯聚人氣。盛事的感覺流於表面化，執行的人似乎也有點「流」，人云亦云，不經深思熟慮，醉心衝出去「攞威」，不甚注重內裡功夫，結果弄出鬧劇。

又或許是各行業青黃不接的情況頗為嚴重，池中無魚蝦為大，聽說懂得交遊招呼國際巨星的人才寥寥無幾，新手上陣經驗欠奉，自然得罪人多稱呼人少，所以連摔幾個跟斗。還有連連發生令人觸目驚心的工業意外，會否也跟只重表面、執行不力有關呢？

圖為香港維多利亞港夜景，攝於2017年12月1日。（Getty Images）

大鑼大鼓地打響名聲，以吸引外來客流，是當下的頭等大事，惟大夥兒的著眼點放在「說故事」，一昧出posts交功課，剪綵、出席論壇、捧場大小活動，日日東奔西撲只為搶訪問和做秀搏曝光，整體充斥這般的氣氛，試問又有多少人願意腳踏實地做基層工作？

金融圈的朋友撫今追昔道，香港人的價值是左右逢源，食四方飯，所以慣於自吹自擂，營造架勢。市道好歌舞昇平的時候，雞棚處處都是，街頭大把金主，人人高喊做大刁，如今港股乾涸，IPO集資總額恐跌出全球十大，要是還以為著套意大利西裝、掛個xx首富、某某頭馬的幌子，在四季The Lounge吹噓幾下就能起壇？那就「too simple and extremely naive」。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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