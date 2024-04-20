「淡友反攻」形態出現　後市絕不容對掉以輕心｜聶振邦

上月與大家分享了「反攻形態」的利好情況，今次會看利淡的，同為陽燭和陰燭各一枝，但有別於「好友反攻」，「淡友反攻」於陽燭出現後，緊接見陰燭；故此分別是「好友反攻」為先陰後陽，「淡友反攻」則是先陽後陰。「淡友反攻」的典型是先見長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)，再配搭長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)。另可留意由於兩枝陰陽燭的收市位相若，甚至相同，所以在形態上會見陰燭處於陽燭之上，與兩周前探討的「烏雲蓋頂」形態相近。

買賣雙方形勢解讀

從長陽燭出現而言，證明當時買方動力處於強勢，故此緊接交易日股指或個股見高開，出現上升裂口，代表買方優勢仍見於開市時。不過隨著賣方「反攻」，股指或個股在低走，令上升裂口漸見收窄，最終近乎或全然回補裂口收市。隨著裂口不斷收窄，反映買方優勢逐漸消失，從陽燭收市位與陰燭收市位相若，確認當時賣方反擊成功，預示賣方乘勝追擊，股指或個股會由升轉跌，視為跌勢起步點，理解為賣出訊號出現。留意長陽燭代表買方強勢，緊接卻見長陰燭，代表賣方強勢。

講究形態出現時點

由於強勢交替，意味著短期強勢難再逆轉，賣方強勢可望保持一段日子，象徵股指或個股跌勢能維持。事實上，「淡友反攻」形態重點在於長陰燭出現，確立賣方強勢；至於之前的陽燭，就算見短陽燭，亦無礙形態解讀。只是賣方強勢壓倒買方弱勢，不排除短期會迎來買方反擊，股指或個股跌勢或許僅能維持在短時間內。另外，「淡友反攻」形態出現時點也很重要，見於股指或個股上揚一段日子後 (通常為兩周或以上) 為佳，升勢持續日子越長後才出現，後市利淡的參考性越高。

嗶哩嗶哩

嗶哩嗶哩案例研究

例如嗶哩嗶哩─W (9626) 在2022年8月25日開於全日低位185.1元，高位和收市位分別為200.6和198.8元，相距不足0.90%，無異於上、下影線均「缺席」的大陽燭已出現。嚴格來說，當時出現的是上影陽燭，理應傾向歸類為弱勢陽燭之一，不過在實際應用陰陽燭分析時，辨別陰陽燭處於強勢還是弱勢，關鍵應看燭身與影線長度的差別，絕非單純以形態本身作歸類。就著上述嗶哩嗶哩的情況，開市位和收市位相距13.70元，而收市位和高位相距1.80元，前者的長度是後者的超過7.6倍，顯然是燭身遠超影線長度，反映當時出現的為強勢陽燭。

於2022年8月25日收報198.8元，較8月2日低見171.50元（5月31日以來最低），歷時超過三周累升近一成六，確認股價已上揚一段日子。翌日（8月26日）裂口高開於212元，與全日高位212.6元相若。繼而股價一直低走，一度低見199.1元，最終稍見回升，收報201.40元，形成上下影陰燭，為強勢陰燭之一。由於8月25和26日收市位為198.8和201.4元，相距不足1.31%，證明兩者非常接近，確認「淡友反攻」的利淡形態出現，見離場訊號。果然自下個交易日（8月29日）起股價下行，至10月31日收報67.9元，較8月26日收報201.40元，約兩個月累跌逾六成六，發揮極佳的避險效果。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。