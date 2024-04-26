繼找麥明詩任非執董後　Ken Sir旗下創仔發CB　獲長和重臣等認購

人稱「Ken Sir」的呂宇健有份持股的傳承教育（8195），日前公佈發行總額1500萬元可換股債券（CB），並引入5名投資者，當中包括在長和（0001）企業傳訊部逾三十年的事務部總經理張景如（Laura）， 以及基滙資本執行合夥人、資本市場部主管、另類資產投資聯席主席及新加坡市場主管吳燕安。



該批1500萬元的CB初步換股價為1.48元，可轉換為傳承教育的1013.5萬股股份，佔公司已發行股本的2.3%，或擴大後股本的2.2%。所得款項淨額約1480萬元將用潛在的業務擴張，包括財商及投資教育業務以及私立輔助教育業務。

至於次所引入五位投資者，包括汽車服務平台創辦人葉朗、初創及企業資深投資者楊芯頤、吳燕安、張景如、英識教育（亞洲）股東及財務總監程凱寧，五人分別認購600萬元、300萬元、200萬元、200萬元及200萬元。

值得一提，張景如（Laura）為長和老臣子，早於1993年便追隨李嘉誠，為長和（0001）企業傳訊部逾三十年的事務部總經理。她為行內數一數二的公關大員。

公司之後再發公告，表示將召開股東特別大會以批准認購協議，及其項下擬進行之交易，議案需獲批後方告完成。

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「Ken Sir」旗下的傳承教育，作風一向高調，如早前就宣布「十優港姐」麥明詩為非執行董事，每年董事袍金 36 萬元，任期 3 年。同時，傳承教育亦與麥明詩旗下老麥工作坊訂立顧問協議，每年支付 100 萬元的顧問費用，亦即麥明詩每年有 136 萬元薪酬及顧問費，平均每個月逾 11 萬元。