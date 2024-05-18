不可漠視　與「平頂」配搭四種雙重利淡形態 ｜聶振邦

之前用了兩周與大家分享兩枝陰陽燭的合成形態「平底」，屬於利好形態，今次探討其相反形態「平頂」，指向陽燭過後與緊接一枝陰陽燭，同見一樣的高位，由於高位未見進一步突破，視為股指或個股見頂，離場訊號出現，故此為利淡形態。簡單劃分「平頂」形態見於三種情況，就是陽燭緊接的陰陽燭，可以是陽燭、陰燭或十字星。「平頂」的典型是先見的陽燭為長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），代表當時買方處於強勢，理應預期股指或個股升勢會持續。

平頂見買方強弩之末

不過「平頂」的典型出現在升勢保持一段日子 (通常為兩周或以上) 後，意味著買方強勢隨時陷入「強弩之末」，便取決於長陽燭緊接見怎樣的陰陽燭。倘若後者為陽燭，就算屬短陽燭 (上影陽燭、陽陀螺)，以及兩枝陽燭的高位相同，也不宜斷言升勢結束。可以理解為買方動力稍見轉弱，存在整理動力後再發力上揚的可能性。因此，較大機會預示股指或個股「轉角」，應是緊接陰陽燭為陰燭或十字星，反映買方優勢經已消失，由賣方動力取而代之，配合兩枝陰陽燭的頂部相同，確認難有動力創新高，預期股指或個股會由升轉跌。

吊頸形態成不俗參考

論到緊接見陰燭，燭身可長亦可短，長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）出現參考性為高，皆因在買方理應保持強勢之時，長陰燭出現代表見賣方動力強勢，明顯買賣動力的形勢經已逆轉，短期買方難以扳回優勢，預示股指或個股將維持一段日子。若緊接見短陰燭（下影陰燭、陰陀螺），就下影陰燭而論，視為見「吊頸」形態，仍具不俗參考性。但要是見陰陀螺，理想形態是下影線缺席，那麼只有上影線配短燭身，為「射擊之星」形態，也可得出後市利淡的結論。

平頂加其他利淡形態

至於長陽燭緊接配上十字星，並見兩者頂部相同，就是「平頂+頂部十字胎」形態同時出現，為雙重利淡形態。總括而言，上述有四種後市利淡具不俗參考性的雙重形態，分別是配上長陰燭（平頂+烏雲蓋頂）、配上短陰燭（平頂+吊頸 或平頂+射擊之星），以及配上十字星（平頂+頂部十字胎）。以上形態均證明買方已成強弩之末，無能與賣方抗衡，於是賣方取得後市主導權。以理文造紙（2314）為例，由2021年1月27日低見6.22元，至同年2月19日高見8.7元，歷時超過三周累升近四成，可見當時股價已確認上揚一段日子。

2021年2月19日開報和收報分別為8.14和8.61元，後者高出5.77%，又見上、下影線，為上下影陽燭，屬長陽燭之一。下個交易日（2月22日）高見8.7元，與2月19日的高位相同，「平頂」形態出現。當日開報和收報為8.63和8.4元，後者低2.67%，亦有上、下影線，即為上下影陰燭，是長陰燭之一，故此見「平頂+烏雲蓋頂」的雙重利淡形態。結果當日下跌2.44%，繼而翌日（2月23日）再跌6.55%，於2月26日低見7.14元，較8.7元累跌近一成八，歷時僅五個交易日。之後股價雖回升，但於3月12日僅高見8.38元，仍較8.7元低3.68%，從始股價見漫長跌浪，至2022年11月10日低見2.31元，較8.7元跌逾七成三後，才稍見起色，截至2022年底收報3.44元，依然較8.7元低逾六成，故此絕不能漠視與「平頂」相關的雙重利淡形態威力！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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