建銀國際料下半年恒指於17500至22500點波動　預估美將兩度減息

隨著基本面及估值修復，加上減息預期及政策利好，港股有望睇高一線。建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預估下半年港股於第三季將延續高走，恒指波幅介乎17500至22500點、國指波幅介乎於6000至7500點，科指介乎於3500至5000點。他同時預估美聯儲將於六月開始逐步放緩量化緊縮節奏，為減息做鋪墊，預計下半年將進行兩次的減息，分別是九月以及十二月。



建議持有高息藍籌和貴金屬礦業股

在投資建議方面，趙文利建議持有高息藍籌和貴金屬礦業股，並推薦互聯網、科技、消費以及製造業出海龍頭。他續指投資者可留意人工智能、新質生產力、製造業出海、設備更新改造、以舊換新、消費復甦等。

另外，他認為中資地產股有交易性機會，表示未來房地產發展模式將於三中全會得到改革進入新一階段 。

趙文利推薦的科技股相關的版塊。（資料圖片）

南向流入持續高漲 盤點港股外圍風險

港股南向交易影響力持續提升。趙文利指，五月至今的南向交易佔香港股票成交額的比例增至36.8%，（截至5月21日）累計南向交易淨流入2,464億港元，佔2023年累計淨流入的77%，該反映到南向投資者情緒高漲。

他補充，南向資金流入以及外資交易資金回流是港股上漲的的動力，認為未來港股的持續高升仍需要持續的利好政策、無風險收益率的下調以及基本面的不斷改善的配合。

談及風險，趙文利指出，港股下半年或面臨美國大選，排華情緒帶來地緣政治和貿易摩擦、美聯儲降息節奏可能與市場預期出現偏差，以及歐洲和美國的新一輪貿易保護主義風險等。

美國大選即將來臨，為港股加添變數。（資料圖片）

料歐洲央行將降息２次 維持對日圓弱勢判斷

環球經濟方面，趙文利指出，歐洲通脹降幅逐漸走緩，偏向謹慎的情況下預估歐洲央行下半年將會降息2次，分別於6月以及下半年。至於日本經濟方面，他認為日圓的短期干預效果有限且難以維持，維持上年日圓弱勢判斷，預估短期內日圓將在155-160之間震蕩，潛在轉折點將會在第三季度末。

最後，他指出中國上半年經濟數據超預期，而美元匯率震蕩持續向下走，人民幣匯率貶值壓力得到舒緩，預估人民幣將下半年出現增值，直言「中國最差情況已經過去。」