雙飛烏鴉出現後市有多淡？　形態上與雙鴉差別何在？｜聶振邦

上回開始進入三枝陰陽燭的合成形態探討，打頭陣的形態是「雙飛烏鴉」，與「飛鴿歸巢」相比有三個倒轉特性，其一是「飛鴿歸巢」利好而「雙飛烏鴉」為利淡形態。其二是位置不同，「飛鴿歸巢」見於股指或個股下行一段日子後 (通常為兩周或以上)，「雙飛烏鴉」見於股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上）。其三是陰陽燭配搭倒轉，「飛鴿歸巢」是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）配上短陰燭（陰陀螺或下影陰燭），「雙飛烏鴉」是短陰燭配上長陰燭。



嘉和生物案例解說

兩者同為吞噬形態，典型為長陰燭燭身全然覆蓋整枝短陰燭。不過除了長、短陰燭出現次序不同，「雙飛烏鴉」於兩枝陰燭出現前，配上一枝長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）。長陽燭出現後緊接的短陰燭，會見上升裂口，繼而才見燭身能覆蓋整枝短陰燭的長陰燭。以嘉和生物－B（6998）為例，於2022年6月24日開市位和收市位為3.92元和4.24元，後者較高是陽燭，並且兩者相距8.16%，超過5%證明當日出現長陽燭。下個交易日（6月27日）開報4.44元，較前收報4.24元高出4.72%，形成上升裂口。

雙飛烏鴉實際應用

當日收報4.39元，低於4.44元為陰燭，而兩者只差五個價位，確認是短陰燭。再緊接交易日（2022年6月28日）的開市位和收市位為4.45和4.11元，又是低走見陰燭，相距7.64%為長陰燭，並見長陰燭的燭身，全然覆蓋短陰燭的燭身。不過由於6月27日的高位和低位為5.95和4.28元，因此長陰燭的燭身只能覆蓋短陰燭的燭身和下影線，未算出現典型；但仍屬「雙飛烏鴉」確立形成。就著6月27日高見5.95元來說，為同年3月3日以來最高，顯然升勢已維持遠多於兩周的門檻，進一步確認「雙飛烏鴉」成形。

利淡威力挫逾七成

之後股價果然見跌，至2022年9月22日收報1.63元後才見回升，較6月27日高見5.95元，跌浪歷時近三個月，累跌達72.61%。截至同年12月22日雖又過了三個月，但高位只是3.08元（僅見於12月12日），仍較5.95元低逾四成八，證明「雙飛烏鴉」這利淡形態出現後，跌幅不能輕視，日後投資者見成形後即或不全然離場，也應考慮減持部分持股。另想指出上述案例於6月27日見極長的上影線，收市價較高位回落逾兩成六 (5.95元 → 4.39元)，故此就算當時未見任何陰陽燭利淡組合形態出現，單是上述不尋常的回落幅度，已應對後市起戒心。

筆者上回已跟大家表示今次會探討「雙飛烏鴉」的類近形態，名為「雙鴉」，但為免本文篇幅過長，所以現在只是略談，下回再仔細講解。兩個形態的兩枝陰陽燭同是長陽燭配上裂口高開的短陰燭，差別只在於第三枝陰陽燭。由於「雙鴉」亦是利淡形態，意味著賣方動力佔優，故此跟「雙飛烏鴉」一樣第三枝是見陰燭，並且也是長陰燭。大家應已猜想到既然兩個形態都是長陽燭配短陰燭及長陰燭，那麼差異只在於出現的位置，就是「雙鴉」於第三枝陰燭的燭身，不會全然覆蓋第二枝陰燭的燭身，未見吞噬形態，何以仍是利淡形態呢？

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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