時間治癒不了一切　情緒生意方興未艾｜陳仕娜

「我們生活在一個對悲痛和哀悼的看法非常落後的地方」，這是一個可以快速治癒任何痛苦的文化，持續的悲傷令人不安。明明悲傷瀰漫在四周，但卻不容許看到任何明顯的跡象，悲傷的徘徊彷似衣衫上的污漬，標誌著緊抓悲傷不放，是有缺陷和不完美的。



哀傷會有有效期？

在追求生產力與效率的世界，悲傷情緒的虛耗是不允許的，據《商業內幕》報導，人力資源政策平均只允許員工哀悼離世的親人1至5天。社會把伊莉莎白‧庫伯勒·羅絲提出的哀傷五階段解讀為線性的，即是有起點和終點；你從第一階段開始，趕快走到最終，代表哀傷就結束了、不應該再哀悼。

心理學家蘇珊‧大衛曾提及，當她父親過世時，當時十五歲的她假裝沒事發生一樣，每天笑臉迎人，而為了壓抑痛苦的情緒，她以暴飲暴食來麻痺情緒。直到後來有一位老師給她一本日記本，鼓勵她把任何情緒都寫下來，她才開始讓哀傷一點點湧出來。

哀傷的心情，就如同壞天氣一樣，不應去思考如何克服。

哀傷需要疏導而非克服

哀傷不能克服，需要空間讓它與生活共存。情緒需要流動，當我們壓抑情緒不去感受時，這些情緒和哀傷就淤塞了。所以，哀傷要疏導，情緒需療癒，遂衍生了「療己、悅己」的內心需求，催生了「療癒經濟」。

據全球健康研究所報告的預測，與療癒相關的經濟將以每年約10%的速度增長，到明年其市場規模可達7萬億美元。在小紅書，用「療癒」二字快搜一下，相關服務產品超過58萬件，有關的筆記多達388萬篇，包括禪修、頌鉢、芳療、正念、靜觀、冥想等，服務形式由實體到線上，當中不少更是度身訂造的個性化服務，展現朝陽行業的蓬勃商機。

明年療癒經濟可達7萬億美元

都市人生活壓力逼人，因而積聚不少負面情緒，當中尤以年青人為甚，故透過不同途徑尋求精神的慰籍，例如塔羅牌占卜、禪修、冥想，抱樹，到音樂治療、森林療癒等體驗式活動，2023年10至12月，關於療癒經濟的話題互動量達到1.3億次，按年飊升63%。

時間治癒不了一切，悲傷和壓力永遠都在，療癒有價，情緒生意一定歷久不衰。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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