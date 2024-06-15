「雙鴉」較「雙飛烏鴉」更偏淡　跌勢時長值關注｜聶振邦

於過去兩回探討的三枝陰陽燭合成形態，均屬利淡形態，分別是「雙飛烏鴉」和「雙鴉」，連同案例講解，兩篇文章的絕大部分篇幅，都是環繞「雙飛烏鴉」；至於「雙鴉」僅用了上回的末部作引入介紹，當時表示就形態而言，「雙鴉」和「雙飛烏鴉」的首兩枝陰陽燭，同是長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）配上裂口高開的短陰燭（陰陀螺或下影陰燭），差別只是在於第三枝陰陽燭，雖同屬長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），出現位置卻不同。



雙鴉非吞噬形態

「雙飛烏鴉」的第三枝陰燭燭身，典型是全然覆蓋第二枝陰燭的燭身，屬「吞噬形態」的一種。「雙鴉」則不是吞噬形態，第三枝陰燭處於第二枝陰燭的下方，兩者的燭身只是一點部分見重疊而已。短陰燭出現後繼而是長陰燭，代表「雙飛烏鴉」和「雙鴉」同見賣力動力在增強。但從利淡的意義來看，「雙鴉」較「雙飛烏鴉」屬更強烈的訊號，這當然跟第三枝陰陽燭出現的位置有關，先回顧「雙飛烏鴉」，因第三枝陰燭燭身全然覆蓋第二枝的，證明第三枝陰燭的開市位，高於第二枝的，反映買方仍有力「反撲」。

預示急挫之分析

「雙鴉」則不同，第三枝陰燭的開市位低於第二枝的，可見賣方優勢漸見成形。雖然第三枝陰陽燭的開市位，高於第二枝的收市位，看來在回補第一和第二枝陰陽燭出現的上升裂口；但隨著三枝陰陽燭見下行，而收市位又低於第一枝的收市位，確認回補裂口後上升動力無以為繼，賣方掌握優勢的大局已定，預示股指或個股將見急挫較「雙飛烏鴉」的機會大，又或下行的日子較「雙飛烏鴉」的為長。值得留意「雙飛烏鴉」和「雙鴉」出現前，均會配合股指或個股已上升一段日子，通常為兩周或以上。

周黑鴨。（視覺中國）

周黑鴨案例解說

倘若升浪持續不少於一個月，「雙鴉」出現機率自然增加。之後出現股指或個股急挫的機會，較「雙飛烏鴉」的為大；又或股指或個股下行的日子，較「雙飛烏鴉」的為長，一般是早前升浪期的時長一半或以上，以上述升浪持續一個月為例，「雙鴉」出現後股指或個股的下跌期將不少於兩周。以周黑鴨 (1458） 為例，於2022年10月31日收報3.46元見升浪，至同年11月11日高見4.94元，歷時九個交易日，雖然略少於兩周，但期內累升逾四成二，證明當時升勢已引起市場關注。於2022年11月10日出現「上下影陽燭」，開報4.13元與收報4.36元比較，上行近5.57%，確認是長陽燭。

另想指出當日高見4.38元，較4.36元僅高兩個價位，近乎全日高位收市，理應買方動力保持優勢。翌日股價雖見續升，高見4.94元後升勢顯著收窄，開報和收報分別為4.65和4.53元，相距僅2.58%，出現「陰陀螺」的短陰燭。下個交易日（11月14日）亦見陰燭，為「上下影陰燭」，開報4.6元與收報4.33元比較，下行近5.87%，確認是長陰燭，又因4.6元低於4.65元，證明形成「雙鴉」。結果自11月15日起股價反覆向下，至11月24日收於全日低位3.96元，較11月11日高見4.94元計起，歷時十個交易日累升近兩成，就上升和下跌日子而言，後者還要略長一點，因此日後見「雙鴉」出現，應有耐心靜待入市時機的心理準備。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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