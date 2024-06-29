洞悉珍酒李渡價值　獲晨星評級高度肯定｜聶振邦

市場定位為香港白酒第一股、中國醬香白酒第二股的珍酒李渡（6979）於今年3月25日和4月23日相繼發佈2023全年業績公告，以及2023年度報告，獲市場持續關注。截至6月24日，不足一個月，已先後獲方正證券、國泰君安、國金證券和華創證券等至少四名券商發研報分析，全部予以正面投資評級，除了方正證券和華創證券表示「強烈推薦」外，國泰君安和國金證券則分別予以「增持」和「買入」評級，目標價介乎12.06至14元，若以周二（6月26日）收報8.37元計算，市場看現價折讓不少於30%。



晨星評級高達四星

另看晨星研報更新至2024年6月26日的分析，於五星最高評級中，珍酒李渡的晨星評級為「四星」。市場將此股歸類至酒精飲料板塊，同為市值逾200億港元的還有青島啤酒 （0168）、華潤啤酒（0291）和百威亞太（1876），青啤評級為「四星」，而華啤和百威只有「三星」，足見珍酒李渡於中外資本市場獲得的認可及評價甚高。此外，晨星予以珍酒李渡的公允價值（Fair Value）更達12.53元，與中資券商看法相若，相對8.37元折讓逾33%。筆者認為中外專業分析結論都表明珍酒李渡現價較於實在合理值折讓較大，以8.37元計算，市盈率為11.05倍。

與行業市盈率比較

而按同日收市價計算，青啤、潤啤和百威的市盈率分別是14.98倍、16.06倍和19.20倍，均高於珍酒李渡，至於現時行業均值為16.19倍，正好反映珍酒李渡現價折讓逾三成。若再考慮恒指由5月下旬高位超過19700點，至現於18000點水平，約一個月回落高約1,700點，令珍酒李渡股價同樣受累，現時市值仍超過280億元，在酒精飲料股之中顯然屬一線之列，理應值得較行業均值為高的市盈率，所以晨星的公允價值評定現價折讓高逾33%，不宜視為分析太進取，反應理解為珍酒李渡大有市值修復條件。

同為醬香白酒股的貴州茅台（上海﹕600519），晨星評級僅「三星」，予以公允價值1,557.39元人民幣，按6月26日收報1,489.22元計算，折讓不到4.4%，與珍酒李渡的評價見明顯反差。對於茅台酒，內地業內人士表示「沒想到6月直接崩盤」，今年春節期間，原箱飛天茅台每瓶價格約3,000元人民幣，現已跌至2,080元，市場卻未肯定2,000元能否見支持。中國酒業獨立評論人肖竹青表示，茅台酒價下跌有多方面原因：房地產上下游產業鏈曾是茅台的消費主力，隨着房地產進入深度調整期，亦令茅台需求量減少；在大環境影響下，消費也逐漸降級；隨着降價及恐慌情緒蔓延，導致茅台酒價進一步下跌。

酒中珍品實至名歸

珍酒李渡股價因而受累，卻無礙市場對集團的前景信心，上周五（6月21日）舉行股東周年大會，假於貴州省遵義市，超過150位股東、投資者、金融機構代表及專業分析師等蒞臨參與。管理層選址見心思，讓來賓可直接到遵義市匯川區北郊石子鋪貴州珍酒廠進行參觀，親身體驗珍酒的釀造過程及工藝，沉浸式體驗，深明此酒得「酒中珍品」美譽實至名歸。期間創始人兼董事長吳向東向與會者開誠布公，表明行業今年仍然面臨諸多不確定性和挑戰，同時亦是困難與機遇並存的階段，憑藉自身在白酒行業近30年，曾見證親歷過多次行業周期，迎難而上，有條件挖掘當前蘊藏的機遇。

另可參考業界對珍酒李渡看法，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，珍酒李渡的核心競爭力、品牌力和產品力後續均還有發力的空間, 隨着白酒市場價格回穩, 珍酒也將更具吸引力。中國酒業獨立評論人肖竹青則認為，珍酒李渡的全國化具備很好的網路基礎。筆者則想指出珍酒李渡的實際控制人吳向東已於白酒市場深耕逾30年，曾領導多個白酒品牌開拓發展銷售網路遍及省、會、地級市、縣城和鄉鎮，在這種狀態之下，利用曾經的行銷團隊和人脈資源，推動珍酒的全國化必然是非常迅速的。

綜合以上各項資料、分析和業界看法，相信能讓大眾更立體地洞悉珍酒李渡的價值遠高於現價的事實，現於去年7月以來低水平，相對去年和今年暫時分別曾高處13和11元水平，潛在投資價值不言而喻。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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