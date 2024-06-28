陳啟宗稱有序控制土地可調整樓價　籲年輕人重燃「闖的精神」

剛退任恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長的陳啟宗，作為香港發展論壇召集人，今日（28日）在「拼經濟，如何拼？（Ⅱ）」研討會中指，本港高地價政策影響香港競爭力，若可有序控制土地供應，相信樓價可隨之調整。



此外陳啟宗呼籲香港年輕人恢復創業精神，闖的精神，鼓勵支持其出海或回內地創業，直言他們的成功就會是香港的成功。

高地價政策不具備可持續性 損港競爭力

陳啟宗表示，香港此前幾十年間，房地產規劃「一枝獨秀」，也是此前本港經濟繁榮的重要原因，但只有24%的土地被開發，這在全球大都市中都屬罕見。香港此前高企的地價，足以支撐30%以上的政府開支，這也是本港低稅率的來源。

但他表示，高地價政策不具備可持續性，儘管高地價推升樓價，令港人擁有極強財富自信，但「不應太自私」。他表示，如果香港可以有序控制土地供應，相信樓價將有序調整。

陳啟宗稱若香港可以有序控制土地供應，相信樓價將有序調。（資料圖片）

倡導港青重燃創業精神、闖的精神

此外他表示，此前香港較內地人才優勢顯著，但當下內地人才發展強勢，儘管內地GDP增長較此前的10%增速有所放緩，但國家領導人此前已有預料並提示。陳啟宗呼籲，本港年輕人需要重燃「創業精神、闖的精神」，笑稱他自己的一代曾是「嬉皮士」的一代，並不可取。他表示鼓勵支持港青出海，或者返內地拼搏，直言他們的成功就會是香港的成功。