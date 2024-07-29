九倉瀉逾7% 與九置同發盈警 預期上半年轉盈為虧
撰文：張偉倫
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九倉系發盈警。九龍倉集團 （0004） 及九龍倉置業 （1997） 均預期中期可能由盈轉虧。九倉表示根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，截至6月30日止6個月的應佔投資物業重估虧損淨額可能超過同期的基礎淨盈利，可能錄得股東應佔虧損，為數介乎25億至28億元之間，相對2023年同期則錄得股東應佔盈利近7億元。
九置則表示，本港零售銷售自2023年第一季邊境重開後復甦，但很快便陷入停滯，市況隨後在2024年更趨嚴峻。根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，截至6月30日止6個月的重估虧損總額可能超過同期的基礎淨盈利，可能錄得為數不少於9億元的虧損，而截至2023年6月30日止6個月則錄得股東應佔盈利18.1億元。
九倉、九置分別表示，儘管上述情況，集團整體財政狀況仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。
九倉全日跌7.1%，收市報22.9元；九置跌1%，收市報19.24元。
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