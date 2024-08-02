滙豐挫近4%　渣打瀉逾半成　港股最新跌407點｜持續更新

美國經濟數據遜預期，其中7月ISM製造業指數為46.8，不及市場預期的48.8。數據公布後引發投資者對美國經濟前景憂慮，加上中東局勢緊張，觸發反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升13.63%，報18.59。當地股市則全面下挫，其中道指挫494點，收市報40347點，標普指數跌75點，報5446點，納指跌403點，報17195點。



【15:11】港股跌逾400點

滙豐（0005）跌3.9%，報65.6元；渣打（2888）跌5.7%，港交所（0388）跌2.2%，報225.4元。

港股最新報16897點，跌407點。

【15:05】內地股市低收上證跌27點

內地股市低收，上證收市報2905點，跌27點，深成收市報8553點，跌120點，滬深300指數收市報3384點，跌34點，創業板指數收市報1638點，跌27點。

【14:49】亞太區股市爆小股災

亞太區股市全面下挫，日股瀉2,216點或5.8%，收市報35909點。韓國股市跌101點或3.65%，收市報2676點，台灣加權指數挫1,004點或4.4%，報21638點。

港股最新報16923點，跌381點或2.2%。

【13:52】港股跌幅擴大至逾400點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報16879點，跌425點，國指跌145點，報5941點，科指跌114點，報3362點。

美團（3690）跌7.2%，信義光能（0968）跌5.8%﹑新奧能源（2688）跌5.2%，攜程（9961）跌5.2%，銀娛（0027）跌5%，聯想（0992）跌5%。

【12:30】港股半日跌354點

港股半日挫逾300點，並且跌穿17000點。恒指最新報16950點，跌354點，國指跌5969點，跌116點，科指跌80點，報3396點，成交額為480億元。

資源股下挫，宏橋（1378）及洛鉬（3993）均跌4.7%，中鋁（2600）跌4.1%，江西銅（0358）跌3.4%，神華（1088）跌1.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升0.5%，潤啤（0291）升0.6%。

金融股方面，渣打（2888）跌3.9%，中午收市報73.05元，滙豐（0005）跌3.4%，恒生（0011）跌2.5%，友邦（1299）跌2.2%，港交所（0388）跌1.9%。

汽車股方面，蔚來（9866）跌7.9%，比亞迪（1211）跌4.4%，小鵬（9868）跌3.9%，理想汽車（2015）跌0.1%。

科技股方面，美團（3690）跌4.2%，小米（1810）跌3.6%，阿里（9988）跌2.3%，京東（9618）跌1.7%，騰訊（0700）跌1.6%。

【11:12】港股維持逾300點跌幅

港股維持逾300點跌幅，恒指最新報16980點，跌324點，國指跌107點，報5978點，科指跌74點，報3402點。

資源股今早普遍下跌，中國宏橋（1378）跌5.8%，紫金（2899）跌4.4%，中海油（0883）跌4.1%。

滙豐（0005）跌3.5%。

科技股方面;，小米（1810）跌3.2%，美團（3690）跌3.5%。

【10:36】金融股受壓滙豐跌近4%

金融股再下挫，滙豐（0005）跌3.8%，最新報65.65元，恒生（0011）跌2.2%，報90.3元，渣打（2888）跌4.5%，友邦（1299）跌2.1%，中銀（2388）跌1.6%。

恒指最新報16940點，跌364點。

【09:38】港股跌逾300點

港股跌幅擴大兼跌穿17000點，恒指最新報16962點，跌342點，國指跌108點，報5978點，科指跌69點，報3406點。

周大福（1929）逆市升1.3%，報6.94元，並為目前唯一錄得升幅的藍籌股。

【09:25】港股低開279點

港股受外圍股市拖累，低開279點，最新報17025點，國指最新報5995點，低開90點，科指最新報3417點，低開59點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.9%，騰訊（0700）低開1.3%，美團（3690）低開1.3%，小米（1810）低開1.9%，京東（9618）低開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.6%，渣打（2888）低開4.5%，友邦（1299）低開2.2%，港交所（0388）低1.5開%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開0.7%，潤啤（0291）低開2.1%，蒙牛（2319）低開2.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.6%，蔚來（9866）低開6.8%，小鵬（9868）低開3.6%。

息口敏感股方面，長建（1038）低開0.9%，電能（0006）低開1%，領展（0823）低開0.4%。

【08:36】亞太區股市全下挫

美股下瀉亦波及亞太區股市，其中日本股市曾瀉近1,900點或半成。截至上午8時31分，日股報36377點，跌1,722點。韓股跌73或2.6%，報2704點，澳洲股市跌1.9%，報7,963點。

至於匯市方面，反映美元走勢的美匯指數最新報104.37，跌0.05%。英鎊兌美元最新報1.2726，跌0.1%，歐元兌美元跌0.03%，報1.0788。美元兌日圓險守149，報149.04，跌0.21%。每百日圓兌港元最新報5.246，升0.19%。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報2,491.2美元，升0.42%，現貨金最新報2,450.26美元，升0.16%。紐約期油每桶最新報76.71美元，升0.52%，布蘭特期油最新報79.87美元，升0.44%。