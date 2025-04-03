美股｜道指收市倒升235點 納指漲0.87% Tesla飆5.3%
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將公布對等關稅措施，市場關注對全球經濟、企業利潤和通脹造成影響。美股周三（4月2日）波動，道指最多曾跌360點，隨後一度反漲392點，於至收市仍升235點；納指曾跌逾1.5%，收市反漲0.87%。
其中，Tesla公佈第一季交付量下降13%，股價最多曾跌6.8%，在傳出馬斯克（Elon Musk）將離開特朗普政府後，股價於收市倒升5.33%，每股收報282.76美元 。
中概股指數收跌0.08% 恒指夜期低水109點
道指收市報42,225.32點，升235.36點或0.56%；納指收報17,601.0點，升151.16點或0.87%；標普500指數收報5,670.97點，升37.90點或 0.67%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.08%。其中，阿里巴巴跌2.24%。
恒指夜市期指收報23,094點，跌115點，較恒指收市23,202點，低水109點，成交14,742張。
Amazon漲2% Newsmax插水77% 特朗普旗下社媒跌7%
多隻重磅科技股上揚，其中Amazon被指加入競購TikTok美國業務，股價漲2.00%。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia漲0.25% ，蘋果升0.31%。
另外，特朗普旗下社媒DJT下跌7.40%，此前該公司向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，允許特朗普的信託基金出售該公司價值23億美元的股份。
另外，由特朗普盟友創辦的保守派媒體Newsmax，於上市首兩日急漲後，周三大幅回吐77.41%。
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