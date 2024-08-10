「頂部三星」吞噬升勢能力驚人　看此案例心領神會｜聶振邦

今日繼續探討三顆「十字星」同時出現的陰陽燭複合形態，上回已表示屬罕見形態，於股指或個股橫行之時，後市走向難料，出現「十字星」如此好淡爭持局面不足為奇，若連續三個交易日見「十字星」，可理解為買賣雙方角力持續激烈，因各自也未能佔上風，令股指或個股拉鋸多時，亦可理解。但上回帶出的「底部三星」，出現前會配合股指或個股已下行一段日子，意味著賣方一直佔優，合理預期是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）出現。即或不然，至少也應見短陰燭（陰陀螺或下影陰燭），勉強仍見賣方略具主導股指或個股走勢的能力。



底部三星倒掛形態

但實則僅見「十字星」，並見三連出現，代表賣方用上三日亦未能重奪主導權，自然令人聯想到優佔將被買方取而代之，視為進場訊號出現。今次看「底部三星」的倒掛形態「頂部三星」，將以上關於買賣雙方形勢逆轉理解便可，明顯此乃利淡形態。於出現前要見股指或個股上升一段日子（通常為兩周或以上），升勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。至於形態演繹，於股指或個股上揚良久忽然出現「十字星」，開市位通常配合裂口高開，並見收市位跟開市位幾乎處於相同位置，反映當日依然見升市。

銀河娛樂案例解說

緊接交易日仍見裂口高開，證明連續兩日雖仍見買方主導股指或個股走勢，但已是強弩之末，從第三日出現裂口低開，將前兩日升市形勢逆轉，足見買方經已失勢，故此第三顆「十字星」出現仍可理解為見好淡爭持局面，不過從「十字星」出現的位置，到底後市是買方還是賣方佔優，顯而易見，也可得出離場訊號出現的結論。以銀河娛樂（0027）為例，於2022年9月7日收報41.4元，翌日見升勢開始，至10月5日高見49.6元，不足一個月累升近兩成。當日的升勢早已歷時超過兩周，視為股價上行了一段日子。

買方敗象有跡可尋

至於10月3日的收市位為46.4元，而緊接交易日（10月5日）則開報48.5元，確認出現上升裂口。當日收報48.9元，與48.50元相若，視作第一顆「十字星」出現。翌日開市位和收市位同見48.9元，出現典型「十字星」；但由於開市位亦與上日收市位相同，加上10月5和6日的高位為49.6和49.25元，後者較低，看到買方敗象初現。下個交易日（2022年10月7日）又見平開於48.9元，低收於48.65元，不但反映買方用上三日也未能奪回優勢，更於當日股價見跌，配合第三顆「十字星」出現，形成「頂部三星」的利淡形態。

倘若未有把握當時的離場訊號，未有在10月7日收報48.65元沽貨，會遇上其後三連跌（10月10至12日），於10月12日收報43.65元，三日累跌逾一成。此外，跌勢未見停止跡象，最終下行至10月31日低見33.55元，即跌浪維持了接近一個月，與早前升浪期相若。只是若以9月7日收報41.4元作升浪開端，於10月19日已告失守，反映「頂部三星」出現後，早前升浪可以全然消化後仍要見跌，最終不足一個月累跌逾三成一 (48.65元 → 33.55元)，或許事後有不少投資者因無視「頂部三星」而感悔恨呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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