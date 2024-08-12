套息交易拆倉　環球股市大動盪　市況波動下避險四寶｜伍禮賢

上周亞太股市大幅波動，市場憂慮如果日本央行持續鷹派，或帶來持續的套息交易拆倉潮。港股市場亦受波及，但總體表現仍明顯要強於區內主要股市，主因是港股本身不像日本、韓國、台灣，以至澳洲股市處於歷史高位附近，沒有高位調整誘因，同時估值長期處於偏底水平。



由於近年日本長期奉行超低息政策，使資金成本較低，這吸引了大量投資者通過套息交易來獲取可觀收入，（即是交易者借入利率較低的日圓，然後將資金轉換為高利率貨幣，並投資於高收益資產，通過低利息借貸，同時賺取息差以及其他資產的額外回報）。不過當前期日本央行宣布加息及逐步將每月買債規模縮減後，日圓快速升值，相關投資者需要進行套利交易的平倉，以應對匯率變動帶來的風險，因此形成了全球性的套息交易拆倉潮，直接使金融環境緊縮。此對日本本地市場帶來的影響較大，但亦有機會繼續對亞太其他市場帶來外溢效應。

如果未來市況繼續波動，筆者認為目前投資市場有幾下幾種資產可以關注，或成為資金避險對象。

（一） 債券市場

事實上，近段市場環球股票市場出現大幅波動之下，美國10年債息出現大幅回落，反映聰明資金湧入長期債券避險，推升債價，降低債息收益率。而隨著近段市場，美國所公佈的經濟數據低於市場預期，現時市場不論對於未來減息的看法，還是對美國未來經濟衰退的憂慮，都有所加重。而這兩個觀點，均對債券價格形成支持。

（二） 黃金市場

作為傳統避險的重要一環，黃金近段時間的價格繼續表現強勢。現貨黃金曾再度逼近2,480美元每盎司水平，而目前黃金價格仍大致處於近年高位附近。在環球利息向下、全球央行增持，以及美元信用度下降三大趨勢下，預期黃金價格繼續有向上動力。黃金年內或有機會見2,600美元以上水平，因此黃金ETF、黃金基金、黃金股，均視為可關注資產。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

（三） 公用股

但在市況未見起色下，部分公用股，如中電（0002）、電能實業（0006）、長江基建（1038）等已經起到明顯避險作用。再加上未來利率環境下行，公用股等高股息將繼續呈現優勢。投資者不妨重點關注行業波動周期不明顯的公用類別板塊，例如本地電訊、中資電訊等行業股份。

（四） 反向ETF

最後，如投資者本地持倉比較較高，投資者亦不妨可考慮在資產配置組合中加上反向ETF工具，以對沖市場波動風險。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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