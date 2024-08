套息交易拆倉　環球股市大動盪　市況波動下避險四寶｜伍禮賢

上周亞太股市大幅波動,市場憂慮如果日本央行持續鷹派,或帶來持續的套息交易拆倉潮。港股市場亦受波及,但總體表現仍明顯要強於區內主要股市,主因是港股本身不像日本、韓國、台灣,以至澳洲股市處於歷史高位附近,沒有高位調整誘因,同時估值長期處於偏底水平。



由於近年日本長期奉行超低息政策,使資金成本較低,這吸引了大量投資者通過套息交易來獲取可觀收入,(即是交易者借入利率較低的日圓,然後將資金轉換為高利率貨幣,並投資於高收益資產,通過低利息借貸,同時賺取息差以及其他資產的額外回報)。不過當前期日本央行宣布加息及逐步將每月買債規模縮減後,日圓快速升值,相關投資者需要進行套利交易的平倉,以應對匯率變動帶來的風險,因此形成了全球性的套息交易拆倉潮,直接使金融環境緊縮。此對日本本地市場帶來的影響較大,但亦有機會繼續對亞太其他市場帶來外溢效應。

如果未來市況繼續波動,筆者認為目前投資市場有幾下幾種資產可以關注,或成為資金避險對象。

(一) 債券市場

事實上,近段市場環球股票市場出現大幅波動之下,美國10年債息出現大幅回落,反映聰明資金湧入長期債券避險,推升債價,降低債息收益率。而隨著近段市場,美國所公佈的經濟數據低於市場預期,現時市場不論對於未來減息的看法,還是對美國未來經濟衰退的憂慮,都有所加重。而這兩個觀點,均對債券價格形成支持。

(二) 黃金市場

作為傳統避險的重要一環,黃金近段時間的價格繼續表現強勢。現貨黃金曾再度逼近2,480美元每盎司水平,而目前黃金價格仍大致處於近年高位附近。在環球利息向下、全球央行增持,以及美元信用度下降三大趨勢下,預期黃金價格繼續有向上動力。黃金年內或有機會見2,600美元以上水平,因此黃金ETF、黃金基金、黃金股,均視為可關注資產。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)