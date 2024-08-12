港客會員達3.5萬　Costco將直郵香港？　深圳店長：屬既定方向

會員制倉儲連鎖超市Costco深圳首家門店，自今年1月開業以來，吸引不少香港人北上消費。 Costco深圳店店長曹國華表示，目前已有20萬會員，當中有約35,000名來自香港的會員，相信數字仍會保持增長。



曹國華表示，儘管暑假期間，港人多數外出旅遊，但來自香港的客流量保持穩定（黃浩謙攝）

曹國華表示，儘管暑假期間，港人多數外出旅遊，但來自香港的客流量保持穩定，Costco與香港旅行社合作，平均每日會有1至2個團到訪，平日有150至200名香港客人到訪，周末則平均有400名香港客人。深圳客人均消費約750元（人民幣，下同），而香港會員人均消費達到850元，大部分選購衣服、蔬果、行李箱、零食等。

他又指，Costco雖然實行會員制，但只要一年消費三次，節省的費用已經足以抵銷入會的費用。另外，佔總貨品三成的自家品牌Kirkland亦較同類型產品便宜15%至20%。

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考慮開通香港跨境直郵服務

被問及Costco與同類型大型超市的分別，他指出，Costco在全球有890間店，分佈在14個地區，店內三成貨品是入口商品，優於同行。至於會否效仿「山姆超市」提供香港跨境直郵服務，他指，由於兩地出入口政策限制，公司仍在考慮如何實施，但強調香港網購服務是「既定方向」。

店舖擴張方面，曹國華指，未來在深圳仍有機會增設門店，同時也希望在港開設門店，但香港租金高昂，門店規模有限制，「至少都要1萬5千平方米」，故還未能成事。