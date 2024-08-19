STARBUCKS換帥股價即彈　中長線視乎新CEO尋求突破口成效｜伍禮賢

全球最大連鎖咖啡店集團星巴克Starbucks（NASDAQ：SBUX）的股價上周曾單日收升近25%，「一口氣」完全收復了今年全部失地，主要是因為公司宣布了新CEO的任命消息。由於候任CEO Brian Niccol在美式墨西哥連鎖餐飲品牌Chipotle擔任CEO時，公司實現了收入增長翻倍，利潤增長近7倍的亮麗表現，因此市場對Starbucks前景充滿憧憬。不過，在股價急升後，未持貨的投資者或可待股價調整後再入市部署。



從近季度Starbucks的業績來看，公司已經連續兩季全球銷售呈現倒退。在截至6月底第三季業績，淨收入91.14億美元，按年下跌0.6%，按固定匯率，則按年增長1%。至於淨利潤按年下跌7.6%至10.55億美元，全球同店銷售額下降3%（第二季下跌4%），當中北美及內地市場分別下跌2%及14%。相信北美市場下跌主要是受消費者開支疲軟影響，例如當地最大家居裝飾零售商家得寶Home Depot（NYSE: HD）上周亦下調了今年同店銷售指引。

至於Starbucks在內地市場表現收入下跌的局面，相信很大程度上是受內地近年不少咖啡小店出現，以及更多本土連鎖競爭對手對其產生威脅，反映Starbucks明顯受到大規模價格戰的拖累，同時亦被大量茶飲品牌推出創新飲料打擊。具體數據表現上，該季度Starbucks在內地市場淨收入為7.338億美元，按年下跌10.72%，不過按季增長了5%。

星圖為2013年6月25日，美國紐約一家星巴克（STARBUCKS）分店。（Reuters）

投資者憧憬STARBUCKS企業管治有改善

原CEO Laxman Narasimhan在去年首季才成為公司CEO，不過業績疲軟導致公司不得更換「舵手」。由於候任CEO Brian Niccol自2018年3月起擔任Chipotle CEO後，期內公司股價累升逾7倍，令市場相信Starbucks能夠改善企業治理，亦再次為大股東帶來對前景的憧憬。

不過亢奮歸亢奮，冷靜下來再看，新CEO未正式上場前，目前的策略及定位均未明。加上行業競爭並不會因此改變，因此單靠「換帥」的消息或不足以支持股價持續上升。因此短線具一定追高風險，中長線仍需看新CEO引領公司尋找突破口的成效。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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