一種與嬰孩連繫的利好陰陽燭形態　賺近八成建奇功｜聶振邦

於過去兩個月，都是探討由三枝陰陽燭構成的複合形態，談到八種形態，關於兩大主題，其一是與動物連繫，就是雙飛烏鴉和雙鴉；其二是與天象連繫，就是早晨之星、黃昏之星、晨星十字、夜星十字、底部三星和頂部三星。現轉到第三大主題，與嬰孩連繫，此主題在兩枝陰陽燭的複合形態已是常見，早前我們看了底部身懷六甲、頂部身懷六甲、底部十字胎和頂部十字胎；今次講解的是「底部棄嬰」，為三枝陰陽燭的複合形態，從名稱有「底部」二字，不難看出此乃利好形態。



解讀底部形態技術意義

「底部」代表此形態出現的位置，股指或個股下行一段日子後 (通常為兩周或以上)；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。「底部棄嬰」在跌勢近尾聲出現，反映當時賣方動力依然佔優，故此該形態的首枝陰陽燭是長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)，上述的底部身懷六甲和底部十字胎也是如此。另與底部十字胎相同，第二枝陰陽枝為十字星，差別在於出現的位置，底部十字胎為吞噬形態之一，長陰燭的燭身全然覆蓋十字星。「底部棄嬰」的第二枝陰陽燭見裂口低開，所以十字星見於首枝長陰燭的下方。

底部棄嬰之陰陽燭解構

由於「底部棄嬰」為利好形態，因此第三枝陰陽燭出現時，優勢已落入買方手上，大家應能猜出這枝陰陽燭為長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）。值得留意長陽燭的開市位亦見裂口，不過是由第二枝陰陽燭的下跌裂口，轉為第三枝陰陽燭的上升裂口，令該形態出現的十字星，形成在下方「凸出」的情況。就形態解讀，認為亦是顯而易見，「底部棄嬰」先見長陰燭，象徵賣方動力佔優，配合第二枝陰陽燭為裂口低開，反映優勢仍在，只是隨著時間推移，當日優勢未能保持，於買方積極反擊下，形成好淡爭持格局，於是產生十字星。

杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

利好形態中屬高參考性

從第三枝陰陽燭見裂口高開，確認買方反擊取得成果，並且於見陰陽燭向上伸延，最終以長陽燭收市，代表優勢由賣方轉至買方，預示後市有力續升，出現買入訊號。正如阿里巴巴─SW（9988）於2022年10月28日開報64.25元，與當日高位64.55元相距不足0.50%，即近乎全日高位開市。之後股價低走，收報61.75元，較開報64.25元低近4%，形成上下影陰燭，為長陰燭之一。另可留意由同年7月8日高見122元計起，至當日收報61.75元，約三個半月累跌逾四成九，早已多於兩周，確認股價已下行一段日子。

下個交易日（2022年10月31日）開報61元，較前收報61.75元出現裂口低開，開市位和收市位61.45元比較，相距只有0.74%，由於近乎不存在燭身，算是出現十字星。翌日開報63.05元，較前收報61.45元高出2.6%，形成裂口高開，最終收報66.1元，較63.05元高出4.84%，證明當時見上下影陽燭，為長陽燭之一；配合之前兩枝陰陽燭為長陰燭和十字星，確認「底部棄嬰」形態出現。若於當日收報66.1元進場，三日後（11月4日）已高見76.2元，賬面回報率已超過一成半。而升勢直至2023年1月下旬於118元水平才告結束，歷時不足三個月，較66.1元累升近八成。相對2022年7月8日高見122元，近乎全然收復早前跌勢的失地，足見「底部棄嬰」為利好形態中屬高參考性之一。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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