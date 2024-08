美國大選對投資市場影響系列之一　特朗普上台的猜想｜伍禮賢

在現任美國總統拜登退選後,副總統賀錦麗代表民主黨成為了候選人,與捲土重來的特朗普爭奪第60屆美國總統,雙方暫定於9月10日進行首場電視辯論。由於是次大選將成為2024年投資者最關注的焦點之一,大選亦成為港股走勢一個重要的外圍因素。



回顧過去20年歷史,但凡在美國大選年,港股上半年較大表現出一定的波動性,但是下半年則有較大的概率走出升市行情,當中唯一一次例外是發生在2008年,當年環球市場出現金融危機。但筆者認為倘若特朗普再次上台,市場對美國未來政策的不確定性上升,這主要體現在以下三方面(1)貿易保護主義(2)地緣政治風險(3)寬鬆的貨幣政策。

在貿易保護主義上,特朗普首次任期中,已經對中國進口商品大規模徵稅,早前更揚言要對來自中國的商品徵收60%統一關稅,以及對幾乎所有進入美國的商品徵收10%全面關稅,意味關稅將從晶片、電池相關零件、石墨烯,鋼鐵及鋁等產品,覆蓋至大量日常用品。這個情況可能會引來其他國家出現報復性關稅,也會加大與中國的貿易摩擦。

