美國大選對投資市場影響系列之一　特朗普上台的猜想｜伍禮賢

在現任美國總統拜登退選後，副總統賀錦麗代表民主黨成為了候選人，與捲土重來的特朗普爭奪第60屆美國總統，雙方暫定於9月10日進行首場電視辯論。由於是次大選將成為2024年投資者最關注的焦點之一，大選亦成為港股走勢一個重要的外圍因素。



大選年的下半年港股多上揚

回顧過去20年歷史，但凡在美國大選年，港股上半年較大表現出一定的波動性，但是下半年則有較大的概率走出升市行情，當中唯一一次例外是發生在2008年，當年環球市場出現金融危機。但筆者認為倘若特朗普再次上台，市場對美國未來政策的不確定性上升，這主要體現在以下三方面（1）貿易保護主義（2）地緣政治風險（3）寬鬆的貨幣政策。

在貿易保護主義上，特朗普首次任期中，已經對中國進口商品大規模徵稅，早前更揚言要對來自中國的商品徵收60%統一關稅，以及對幾乎所有進入美國的商品徵收10%全面關稅，意味關稅將從晶片、電池相關零件、石墨烯，鋼鐵及鋁等產品，覆蓋至大量日常用品。這個情況可能會引來其他國家出現報復性關稅，也會加大與中國的貿易摩擦。

俄烏戰爭：People run, after the announcement of a Russian missile attack towards Kharkiv, at the site of a household item shopping mall which was hit by a Russian air strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, May 25, 2024. （REUTERS）

特朗普再上台帶來三個不確定

除了提升關稅外，特朗普在政綱方面與賀錦麗存在較大差別的，還包括大力支持傳統能源，取消新能源車補貼政策、打壓清潔能源、威脅退出《巴黎協定》等；終止非法移民子女的出生公民權；禁止穆斯林公民入境；支持弱美元政策；在加密貨幣方面，特朗普是忠實支持者。以上的政綱意向，料將有利傳統能源、零售、金融、虛擬貨幣等市場的表現，而對新能源、電動力等行業帶來不確定性。

至於地緣政治風險上，加徵關稅將令中美關係不確定提升，且地緣政治局勢不明朗可能會價引發金融市場波動，港股可能會受到波及，同時國際油價及金價受地緣政治的影響較大。倘若風險上升，將成價格走高的原因之一。不過美國作為石油進口大國，同時特朗普多次重申支持油氣生產，及提高美國的石油產量，從而對油價形成一定的壓力。另一方面，特朗普上台或削減對烏克蘭軍援，此或將加快俄烏談判的進度。

最後有關寬鬆的貨幣政策，相信這屬於三方面中，確定性較高，而且對港股較為有利。畢竟市場幾乎認定聯儲局即將開始減息，預計將對公用股利好，同時成為本地地產股回穩的其中一個利好因素。下期，筆者將會分析倘若賀錦麗上台，對不同市場及板塊的影響。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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