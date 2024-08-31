赤子城中期業績淨利增長28%　新產品突破值得關注｜聶振邦

主要從事社交業務（主要通過社交應用，如MICO, YoHo, TopTop及SUGO) 及創新業務（主要通過精品遊戲）的赤子城科技（9911） ，於8月29日公布的2024年中期業績表現出眾，亦吸引市場關注。對比同業，赤子城科技踐行「灌木叢」的產品策略，深挖全球用戶的細分社交娛樂需求，打造多款不同類型的產品。在此過程中，公司產品能力持續提升，技術中台不斷完善，對全球市場和用戶需求的理解也日益深入。同時，公司積累的全球本地化運營資源，可支撐新產品快速啓動、低成本試錯、高效驗證，幫助公司加速打造爆款。



收入淨利同告增長

於2024上半年，公司收入達22.72億 (人民幣‧下同)，按年增長65%；社交業務規模提升，收入達20.70億元，按年增長67%；同時創新業務也進展順利，收入達2.02億元，按年增長54%。期內淨利潤達3.88億元，按年增長28%；公司的股東應佔溢利為2.25億元，按年增長21%；經調整EBITDA達人民幣4.48億元，按年增長29%。上述佳績與赤子城的「產品力」持續突破關係密切，公司亦兌現了「複製千萬美金月流水爆款產品」的目標。

新品成長迅猛

按業務分析，公司主要收入來自社交業務，目前主要產品有六款。當中，直播社交類產品MICO在中東地區十分受歡迎；其後，赤子城亦培育了第二款月流水超千萬美金的產品 —— SUGO。

未來，公司將在更多細分賽道打造爆款社交產品，複製更多月流水千萬美金級產品。今年以來，SUGO、TopTop均實現進一步爆發。其中，SUGO營收同比增長超250%。TopTop上半年營收同比增長翻倍，其在5月登上蘋果App Store官方推薦位，被推薦至沙特、阿聯酋、阿曼等數十個國家和地區的用戶。另於移動應用數據分析平台Sensor Tower發布的「2024年1至5月中東社交應用收入榜TOP10」中，MICO、TopTop、SUGO和YoHo四款產品均進入榜單。

多元人群業務前景廣闊

另可留意的是，公司於去年8月2日完成收購藍城兄弟（是一家致力於為全球LGBTQ（非異性戀）人群提供全方位服務的互聯網科技企業），業績併入公司財報，意味著全然反映至2024中期業績上，亦為期內佳績貢獻良多。此外，藍城兄弟的併表，幫助公司切入多元人群社交業務，令公司成功分享全球LGBTQ社交這塊「大蛋糕」。

公司透過藍城兄弟在泰國、越南、日本、韓國及北美等地區十多年社交出海經驗，不斷增強其在LGBTQ+賽道的競爭優勢。今年1月，公司推出面向海外市場的LGBTQ+社區平台HeeSay，專注服務海外多元人群。HeeSay的社區形態可以滿足LGBTQ群體除約會交友以外的需求，同時幫助他們在產品中獲得群體歸屬感。直播、語音房等社交形式的加入也可以拓寬用戶消費點，提升HeeSay付費轉化率及ARPPU。HeeSay在赤子城豐富海外運營經驗帶領下，有望以高效率開拓更多海外市場，成為海外超級品牌，未來有望實現收入及利潤規模的穩定增長。

創新業務方面，精品遊戲業務取得了亮眼成績，流水達3.87億元，Alice' s Dream：Merge Games在5、6月接連進入Sensor Tower中國手游海外收入TOP 30榜單，另一款精品遊戲Taylor's Secret也開始嶄露頭角。公司現有IAA遊戲將維持穩健；新遊戲有望貢獻收入增量，帶動公司創新業務收入實現穩健增長。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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