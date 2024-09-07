「頂部棄嬰」出現響利淡警號　倘忽視難逃由賺變蝕厄運｜聶振邦

上回探討「底部棄嬰」，為三枝陰陽燭構成的利好形態，今次看其倒掛形態，名為「頂部棄嬰」。倒掛體現在三個層面，其一是形態的定性，這方面顯然大家不難理解，此乃利淡形態，從名稱上已看出端倪。於「棄嬰」形態，上回配合「底部」二字，為利好形態；今次配上「頂部」，必然歸類為利淡。其二是形態出現的位置，回顧上次帶出股指或個股下行一段日子後，「底部棄嬰」出現；今次便是反過來看，股指或個股上升一段日子後 (通常為兩周或以上)，「頂部棄嬰」形態才會出現。升勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。



陰陽燭之組成配置

其三是形態的本體，「頂部棄嬰」在升勢近尾聲出現，反映當時買方動力依然佔優，故此該形態的首枝陰陽燭是長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)，頂部身懷六甲和頂部十字胎也是如此。另與頂部十字胎相同，第二枝陰陽枝為十字星，差別在於出現的位置，頂部十字胎為吞噬形態之一，長陽燭的燭身全然覆蓋十字星。「頂部棄嬰」的第二枝陰陽燭見裂口高開，所以十字星見於首枝長陽燭的上方。由於「頂部棄嬰」為利淡形態，因此第三枝陰陽燭出現時，優勢已落入賣方手上，大家應能猜出這枝陰陽燭為長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）。

買賣形勢變化解讀

大家應留意一個重點，長陰燭的開市位亦見裂口，不過是由第二枝陰陽燭的上升裂口，轉為第三枝陰陽燭的下跌裂口，令該形態出現的十字星，形成在上方「凸出」的情況，「棄嬰」的意思正見於此，十字星既偏離第一枝陽燭，亦偏離第三枝陰燭，彷彿被「孤立」了。另就形態解讀，「頂部棄嬰」先見長陽燭，象徵買方動力佔優，配合第二枝陰陽燭為裂口高開，反映優勢仍在，只是隨著時間推移，當日優勢未能保持，於賣方積極反擊下，形成好淡爭持格局，於是產生十字星。

嗶哩嗶哩

嗶哩嗶哩案例參考

從第三枝陰陽燭見裂口低開，確認賣方反擊取得成果，並且於見陰陽燭向下伸延，最終以長陰燭收市，代表優勢由買方轉至賣方，預示後市要見續跌，投資者應把握離場時機。不妨參考嗶哩嗶哩─W（9626）的案例，約一個月累升超過33%後於2023年1月26日開市位和收市位分別是204.8和217.2元，燭身超過6%的上下影陽燭出現，屬於長陽燭之一。翌日裂口高開於220元，相對收報218.4元差距少於0.80%，近乎沒有燭身，確認「十字星」出現。

下個交易日（2023年1月30日）開報217.2元，見裂口低開，並為全日高位，收於199.8元，燭身超過8%，顯然是長陰燭，配合長陽燭和十字星已出現，形成「頂部棄嬰」形態。果然利淡形態出現後，股價持續下行，至3月10日低見142.2元，與1月30日收報199.8元比較，不足一個半月累跌近29%。考慮到上述升勢由2022年12月20日低見163.1元計起，事後反映若於1月30日果斷離場，便能逃過由賺逾22%，變為倒蝕近13%的厄運。另可留意早於1月6日高見228元，而1月27日高見222.4元已微跌2.46%，隱若看到升浪要結束，配合1月30日單日跌逾8.5%，連同「頂部棄嬰」形態出現，止賺離場必然是合宜決定。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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