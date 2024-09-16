阿里變革漸見成效　具復甦前景　冀吸引更多資金流入｜伍禮賢

阿里巴巴（9988）近期明顯跑赢大市，上周五（13日）更創逾一年新高，相信這主要是受公司上月公布的季度業績表現對辦，加上成功趕及完成香港主要上市轉換，獲得了北水青睞的利好。



筆者認為，內地投資者早已熟悉其業務模式，料中長線有助北水更鍾情交易該股。目前在恒生科技指數成份股中，市值規模靠前又屬於港股通股份，北水的持倉普遍在10%以上，因此預計阿里的北水持倉亦會在中長線達到10%的水平。截至上周四獲納入港股通以來的3個交易日，南下資金累計淨買入該股151億港元，帶動其日均成交較往日多。另外，筆者留意到公司近期有更多的積極催化因素，支援公司中長期發展。

阿里去年底推出了新發展階段的戰略大圖，今年的目標是持續投入以推動核心業務增長，同時其他業務通過提升運營效率去實現減虧。在核心的電商業務上，即淘寶及天貓，公司積極提升用戶購買體驗，從而提高消費者留存率和購買次數，料公司未來將繼續針對提高變現率和商業化能力方向前進。

阿里巴巴（9988）早前獲納入港股通名單。（盧翊銘攝）

完成整改能專注科技投入

另方面，內地市監局督導公司完成了三年整改後，在一定程度上降低了來自監管層面的壓力，對於公司而言，在行業競爭和市場消費能力未完全修復下，將可以專注於科技的投入，推動其平台經濟發展，創造更多價值。

事實上，其淘天線上GMV及單量均維持穩定增長，公司至本月起開始對天貓、淘寶及二手電商平台閒魚上已確認完成的交易（即買家確認收貨），收取0.6%的基礎軟件服務費，預計是次收費，將較此前收取固定年費，更能夠提升電商的變現能力。

杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

料大部份業務未來2年有改善

至於另一大核心的雲業務，在第二季內受惠公共雲業務的雙位數增長和AI相關產品的使用量上所帶動，AI相關產品收入持續錄得三位數的按年增長。其他業務方面，速賣通 Choice 及菜鳥等表現良好。管理層預期改善趨勢持續下，料大部分業務將在未來1至2年逐步實現盈虧平衡，並開始貢獻盈利。

整體而言，阿里巴巴的變革成效開始顯現，反映公司具備不俗的復甦潛力，相信隨著投資者對公司前景信心增強，股份有望在中長期內吸引更多資金流入。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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