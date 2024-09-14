探討由三枝陰陽　組成的典型強勢利好形態｜聶振邦

經過已探討三枝陰陽燭構成的共十種形態後，此系列形態看了2/3，接下來的日子還會看五種形態，便進入三枝以上陰陽燭形態的講解。於將要討論的五種形態，會是一種利好及四種利淡，今次先看前者，名為「三白兵」。於三枝陰陽燭的形態之中，屬於最經典的類型。對不少投資者來說，就算未有聽聞早前已探討的早晨之星、黃昏之星和底部棄嬰等形態，很大可能也會聽過「三白兵」。此形態非常簡單，由三枝陽燭組成。當然，陽燭也有長短之別，故此論到「三白兵」的典型，由三枝長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭) 組成，並且陽燭出現的位置，也要講究。



三枝長陽燭分配解說

出現位置不同，將影響後市利好解讀的參考性。由於此乃利好形態，「三白兵」的首枝陽燭見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠，這顯然無異於其他利好的陰陽燭形態。由於該形態的典型為三枝長陽燭，要留意第二和第三枝陽燭，相對第一和第二枝陽燭的位置，要出現在前陽的燭身上半部。例如首枝陽燭的開市位和收市位見於2.00及2.20元，中位便是2.10元，故此第二枝陽燭的開市位，必須在2.10元或以上。此原則可見下影線出現位置毋須在意，於上述例子，第二枝陽燭的低位於2.10元以下，是可理解和接受的。

絕非僅長陽燭在一起

然而，考慮到第一枝陽燭燭身底部在2.00元，所以第二枝陽燭的低位，不能低於2.00元。第三枝陽燭出現位置，跟第二枝陽燭比較，仍按上述第二枝陽燭出現位置的原則。究其原因，長陽燭出現代表買方動力優佔，連續見三枝陽燭顯然優勢持續。既然如此緊接的第二和第三枝陽燭，若均見裂口高開，意味著買方優勢正在擴大，股指或個股續升的預期顯而易見。但若不見高開，並且緊接陽燭的開市位，較前陽燭的中位為低，證明賣方曾見積極反擊，那麼買方優勢能否保持便添變數。因此絕非三枝長陽燭併在一起，就斷言「三白兵」形態出現，陽燭出現的位置也是確立形態的關鍵。

比亞迪股份案例解說

大家可參考以下例子，比亞迪股份 (1211) 於2022年11月14日開報200.80元，高位見於201.00元，只差兩個價位，無異於高於全日高位，繼而股價低走，至11月28日低見165.10元，較200.80元歷時兩周累跌近18.00%，反映股價已下行一段日子。11月28日開市位和收市位為168.90和172.80元，相距2.31%見上下影陽燭出現，為長陽燭類別之一。翌日開報175.00元，見裂口高開，收於182.00元，陽燭燭身達到4.00%差距，中位為178.50元。於11月30日出現的也是陽燭，開報180.40元，於第二枝陽燭的中位之上；低位見於178.30元，又較第二枝陽燭的開市位175.00元為高，確認「三白兵」形態出現。「三白兵」屬強勢利好形態，由11月30日收報191.50元計起，結果錄得超過兩個月的升浪，至2023年2月2日高見268.00元，累升近四成，事後反映2022年11月28至30日股價雖已連升約一成一，卻無損進場後仍取得佳績呢！

圖為中國電動車生產商比亞迪（BYD）所生產的電動車。（Reuters）

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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