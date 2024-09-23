踏進減息周期初階　留意地產股反彈機會｜伍禮賢

聯儲局上一輪加息周期已於2023年7月結束。相隔14個月後，當局開啟了新一輪減息周期，在減息半厘後，聯邦基金利率目標範圍由5.25至5.5厘，減至4.75厘至5厘。根據聯儲局最新點陣圖，美聯儲或年內再減息兩次，合共50個基點。消息利好港股走高，恒指一度創下本月以來高位。筆者認為，減息周期展開後，前期跌幅明顯的本地地產股將迎來周期性拐點。



首先投資者需要留意本港利率調整的速度及幅度，不一定完全跟隨美國的息率走向，亦要視乎本地資金流向及市場狀況。是次美國減息半厘，香港幾大銀行則調低最優惠利率（Prime Rate）0.25厘，當中「細P」由5.875厘減至5.625厘，相信此對市場影響正面。

事實上，當利率向下，地產市場投資者的負擔成本將有所下降。因此隨著美國減息周期開始，本地地產亦能受惠利率下行環境。在近期港股走勢出現改善的情況下，投資者可以留意本地地產股，當中財務穩健的信和置業（0083）可以看高一線。

信置在截至6月底全年的應佔物業銷售總收入為88.93億元，按年跌25.5%，惟其未入賬之合約銷售總額逾99億港元，當中約80億元將於下一個財年入賬，並將會有4個新項目推售，包括已取得預售樓花同意書的中環ONE CENTRAL PLACE 及元朗柏瓏II。另外油塘及日出康城第十三期的物業發展項目，亦預計將獲發預售樓花同意書。

港鐵錦上路柏瓏。

信置擁近456億元淨現金

期內集團新增了3幅土地儲備，目前公司在內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備，而且各類型物業比例均衡，足以支持未來數年發展需要，提升盈利潛力。信置在本地地產商中，屬於財務較為穩健的代表。公司在6月底的淨現金為455.85億元，按年上升8.6%，支持公司維持穩定派息，末期股息每股43港仙，按年持平。

整體而言，筆者相信利率下調將有利市場的支出和投資模式增加，加上前期香港所有住宅物業需求管理措施撤銷，有望支持本地住宅物業需求，及增強買家信心，因此在減息初期值得關注本地地產股的反彈機會。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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