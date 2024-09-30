市況配合　小米股價見3年高｜伍禮賢

中港股市近段時間明顯回升，其中港股更高見17個月高位，重磅科技股ATM（阿里巴巴、騰訊及美團）的股價均見逾1年新高，至於在恒指成份股內，於科技股中佔比第四大的小米集團（1810）更創近3年高位。筆者認為，除了近期市場情绪對股價有支持作用外，其上半年業績及前景明確，亦成為股價拉升的重要因素之一。



小米第二季三大核心業務（智能手機/IoT/互聯網）均有較強勁增長，支持季度收入創歷史新高，純利亦明顯遠勝市場預期。在最核心的智能手機業務上，筆者認為全環智能手機銷售正在復甦。據Counterpoint Research的報告指，小米8月份手機銷量超越蘋果，成為全球第二大智慧手機品牌，僅次於三星。

小米手機毛利有望第三季觸底

在市場競爭加劇，及記憶體價格飆升影響，其手機毛利率上半年僅為低雙位數。不過近期記憶體市場的價格已經回穩，很大程度緩解了小米的成本壓力，相信其智能手機毛利率在第三季度有望觸底，並於第四季回升，預計將成為業績上升的一個積極催化劑。另方面，小米在拉美、東南亞、中東和非洲等新興市場出貨持續提升，有望拉動其整體出貨量。

至於IoT互聯網業務收入均創歷史新高，公司持續在關鍵技術領域上投入，專注於提升大家電業務的服務能力，並以更全面的產品佈局服務用戶需求，當中平板產品全球出貨量按年增長106%。其互聯網服務的用戶規模持續擴大，月活躍用戶數亦創歷史新高，同時受毛利率較高的廣告業務收入按年提升16.9%拉動。

中國電動車：圖為2023年12月28日，參觀者在一個在中國北京舉行的活動拍攝小米首款電動車SU7。（Reuters）

電動車貢獻首包括於業績內

智能電動汽車首次被納入業績中，包含智能電動汽車及其他創新業務期內收入64億元（人民幣，下同），毛利率為15.4%，經調整後淨虧損為18億元，相關銷售成本為54億元。整體表現超市場預期。

筆者相信電動車業務將隨著規模及交付能力上升，支持虧損進一步收窄，目前Xiaomi SU7產能及交付均處於高速增長，8月小米SU7交付量超過一萬輛，連續三個月達成破萬交付目標，料11月提前完成10萬台交付目標，並將提高全年累計交付至12萬輛。預計電動車的成功將為其智能手機和IoT業務帶來更好的協同效應，當中包括小米AI技術，以及軟硬件深度融合，不僅為產品提供更多的用戶場景，支援高端化持續賦能，同時有助公司發揮更好的生產效率。

整體來說，小米三大核心業務，加上電動車業務均有持續的催化劑支持，業績可望維持良好增長。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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