港股發威跑贏全球主要指數　短期走勢繫於A股復市表現｜伍禮賢

內地在國慶黃金周長假期前，連環出「重拳」提振經濟，規模和步伐超出市場預期，加上幾大一線城市公布放寬樓市限購，以及人民幣一度升穿7算，見16個月高位，帶動投資需求回升。中港股市近段時間明顯回升，而且單日成交曾見逾5,000億元的歷史新高。



港股年內累升逾3成

當中港股高見17個月高位，恒指從9月11日的低位16964點，升至上周逼近22700點水平，累升接近6,000點，短線表現大幅跑贏全球主要股市。雖然上周滬深股市休市，而且北水暫停，港股升幅亦未見止步，成交繼續維持高位，年初至仍累計上漲超過三成，超過標普500指數同期約兩成的累計漲幅。

筆者去年底及今年6月份，對港股全年及下半年均保持恒指年內達到21000點的目標，當中國策扶持是其中一大主因。加上不少大型中資藍籌企業提升分紅派息比例，在股息收益率仍接近歷來最吸引水平下，為大市帶來支持。目前宏觀情景，基本符合前期推測，恒指亦早已升穿21000水平。

港股估值仍屬窪地具優勢

而當下市況而言，恒指未來的發展將受數個因素所主導，包括短期、中期、長期三個不同維度的因素。短期來看，本周二A股復市是關鍵。從假期間在港上市的A股相對ETF表現來看，投資者具很高憧憬。但究竟只是部分反映，還是已經透視，筆者認為很難判斷，因為內地投資者在假期間大規模開戶的澎湃熱情，似乎沒有消減。至於中期，筆者相信年底前，中央的政策導向是關鍵，同時下月美國大選，亦有機會對港股帶來一定的波動性。至於長期因素，必然是內地經濟的復甦表現。

現時估值上，截至上周四，恒指2025年底預期PE 為10.7倍，五年平均則爲10.9倍；股息率約為3.5厘，接近過去五年平均值，以上反映港股目前估值處於相對合理水平。但相對外圍全球主要股指，港股處於低窪估值的優勢仍然存在。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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