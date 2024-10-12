「三胎烏鴉」與「三飛烏鴉」比一比　後市啟示有不同｜聶振邦

今次是本陰陽燭系列探討三枝陰陽燭複合形態的最終回，下回開始會談三枝以上的組合。上回為免篇幅太長，所以未有講解「三飛烏鴉」的典型，除了見三枝長陰燭 (大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭)，以及一個收市位低於上一個，陰燭的燭身也要見部分重疊。典型為第二枝陰燭燭身，覆蓋第一枝的燭身不少於一半；第三枝的燭身亦要覆蓋第二枝的不少於一半。至於上回的阿里健康（0241） 案例，於2022年12月9日開市位和收市位分別是10.08和9.4元，中位數為9.74元。



三胎烏鴉形態特點

而下個交易日（12月12日）開報9.50元，低於9.74元，反映第二枝陰燭燭身只是覆蓋第一枝的少於一半。至於2022年12月12日收報9.16元，中位數為9.63元，緊接的12月13日開報9.3元，亦見第三枝陰燭燭身僅覆蓋第一枝的少於一半，反映當時形成的「三飛烏鴉」，未達典型，仍見其後不足三個月累跌近四成（8.75 → 5.32元），證明此利淡形態的威力不容忽視。今次談論的「三胎烏鴉」形態，與「三飛烏鴉」類近，差別在於三枝陰燭的燭身沒有重疊，意味著第二和第三枝陰燭的開市位，可以是與前陰燭收市位相同。

三胎烏鴉後市更淡

或者，開市位較前陰燭收市位為低，出現裂口低開；典型則見於前者，即開市位與前陰燭收市位相同。跟「三飛烏鴉」一樣，「三胎烏鴉」出現在股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上），升勢持續日子越長，產生的利淡訊號參考性越見可靠。「三胎烏鴉」的利淡啟示性，高於「三飛烏鴉」的，皆因就三枝陰燭的排列來看，會見「三胎烏鴉」的股價或股指表現的跌勢更急速，證明買方早就大勢已去，出現一面倒的「捱打」狀態，才出現兩度裂口低開，預示賣方優勢仍可保持一段日子。

京東（視覺中國）

京東集團案例參考

雖然如此，一般在股指或個股由升轉跌的時刻，「三胎烏鴉」較少出現，畢竟買方正處於佔優之際，不會忽然變成完全失勢，故此「三胎烏鴉」較多見於股指或個股已下行一些日子後。值得參考京東集團─SW（9618）的案例，於2022年3月15日低見160.1元，翌日股價大升逾35%（161.9 → 219.6元）後走勢反覆向上，至同年4月29日高見286元，不足一個半月由低位累升逾78%，當日收報265.60元，而8月4日收報246.00僅低7.38%，差距少於一成反映當時股價仍在高水平。

翌日（2022年8月5日）開於全日高位249元，收報245.4元形成陰燭；下個交易日 (8月8日) 開報241.6元，見裂口低開1.55%，收報237.40元同見陰燭；再於8月9日開報231.6元，裂口低開2.44%，幅度比之前的更大，證明賣方優勢可以保持，「三胎烏鴉」亦確立形成。於8月19和22日連續兩個交易日低見213.2元，較8月9日收報228.6元低6.74%，跌勢未見明顯，並於8月26日回升至收報248.4元，較8月5日收報245.4元還要高。不過觀乎自7月6日起股價受制於255元，當日亦未見上破，預示後市依然偏淡。結果自翌日起未嘗再收在248.4元或以上，股價一直下行至10月24日低見138.9元，較8月9日收報228.6元，約兩個半月累跌近四成。由此可見，「三胎烏鴉」雖較少出現在個股或股指高水平「轉角」的位置；但其出現往往預示賣方優勢保持，所以若稍後個股或股指回升，應視為一次「逃生」的機會。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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