進入多於三枝陰陽燭組成形態　打頭陣要看此形態｜聶振邦

繼早前十六篇發文，探討三枝陰陽燭複合形態後，預算由今次計起約一個月時間，與大家講解由三枝以上陰陽燭組成的形態。於陰陽燭系列撰文的開首，筆者已指出每枝陰陽燭包含四個股指或股價的資訊，就是所屬時期（日線、周線和月線等）開位、高位、低位和收位。故此陰陽燭形態涵蓋的陰陽燭數目越多，包含的股指或股價資訊越豐富，參考價值便越大。本回看的形態名為「塔形」，因為由多於三枝陰陽燭組成，屬於漸變式的反轉形態。今次的形態涉及多達五枝陰陽燭，該形態可理解為由三個階段構成。



塔形由三個階段構成

論到「塔形」，分為利好和利淡兩種形態，今次講解的是前者，名為「塔形底」，配合上述塔形由三個階段構成，首先會見長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），反映當時賣方動力仍見強勢，預示股指或個股仍要續跌，繼而進入第二階段，出現的陰燭燭身變短，或是見短陽燭（上影陽燭、陽陀螺），證明股指或個股跌勢放緩，賣方動力不如想像般強勢，卻見正在轉弱，可理解為買方會隨時作出反擊。之後進入第三階段，出現長陽燭 （大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），代表買方已取得優勢。

組成不少於五陰陽燭

買方形勢變得大好，預示股指或個股升勢開始，出現買入訊號。至於「塔形底」出現位置，為股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）；跌勢持續日子越長，該形態的參考性越見可靠。另可留意此形態由五枝陰陽燭組成，所以較之前分享的一枝、兩枝和三枝陰陽燭利好形態，出現時的參考價值都為大。再者，嚴格來說「塔形」的組成是不少於五枝陰陽燭，上述的基本形態首兩階段，分別涉及一枝長陰燭，以及三枝短陰燭或短陽燭。故此若見「塔形底」由六枝或以上的陰陽燭組成，首兩階段的陰陽燭數目會增加。

買賣動力變化之解讀

若見第一階段陰陽燭數目增加，出現多於一枝長陰燭，確認當時賣方處於強勢；所以當進入第二階段之時，反差便更明顯，賣方急速失勢，足見買方動力蓄勢待發，及後進入第三階段股指或個股升勢，較「塔形底」基本形態會更明顯，要麼是急升動力更強；要麼是上升日子更綿長。至於要是第二階段陰陽燭數目增加，反映股指或個股處於橫行日子較長，與上述第一階段長陰燭數目增加比較，之買賣動力變化解讀有所不同，長陰燭多於一枝代表賣方保持優勢的時間較長。

至於短陰燭或短陽燭數目較多，就是賣方優勢雖已消失，不過買方也非立時取得優勢，而是出現拉鋸局面。好淡爭持的日子越長，理應買方被消磨時間就越長，倘若屆時依然進入第三階段，出現長陽燭，足見買方最終獲勝。及後要關注是出現怎樣的陽燭模樣，最理想故然是見多於一枝長陽燭，預示股指或個股有力保持上揚一段日子；不過若僅見短陽燭，甚至是短陰燭，還不足以確認上揚日子會見綿長，隨時賣方反撲成功，升勢便稍遜即逝。有關「塔形底」的個案分享，為避篇幅太長，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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