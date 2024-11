超級周來臨　將帶動港股突破上落區間｜伍禮賢

港股近段時間為第三季業績期,雖然已放榜的藍籌股表現及前景普遍符合市場預期,不過對市場的利好並不大,主要是因為港股前期經歷了一段急升行情,近周處於回調階段,暫於10天綫及20,500點水平附近爭持。預計在本周多項內地及國際大事左右下,恒指觀望氣氛濃厚,有待走出近期20000至21000點區間上落的走勢。



內地經過9月下旬公布的「組合拳」,以及10月多個的記者會重申發展措施後,使市場期待本周舉行的人大常委會會否披露更具體支持經濟的措施推出,特別是此前中央公布將發行超長期特別國債的相關規模惹憧憬。

上周,有外媒稱內地將考慮在人大常委會上批准未來幾年發行逾10萬億人民幣債券,提振經濟。資金除了幫助地方政府應對隱性債務風險外,亦會用於購買閒置土地和房地產項目,並且可能就美國大選結果,調整財策規模。筆者相信,如消息屬實,逾10萬億人民幣債券相當於內地GDP的8%下,加上此前內地推出的一攬子增量政策,料可以為內地經濟增長注入較好動力。

事實上,內地9月份的三頭馬車數據勝預期,反映了經濟復甦勢頭持續,加上內地力爭實現全年5%經濟增長,可以預期年底前的三頭馬車數據將會提速。

外圍方面,上周美國公布的9月個人消費物價指數(PCE)及10月非農業職位等就業數據出爐後,投資者普遍認為美聯儲本周減息0.25厘的機會較大,不過相信市場已經大致反映了相關預期,反而投資者應該更為關注當局對往後的減息速度。

美國大選:Supporters of Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump attend a campaign event at Riverfront Sports in Scranton, Pennsylvania, U.S. October 9, 2024. REUTERS