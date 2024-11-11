市場情緒復甦　看好保險股前景｜伍禮賢

中央一連串的金融刺激政策，有利市場情緒復甦，筆者預期內險股將明顯受惠，特別是穩定房地產發展的措施，有助於減輕投資者對險企持有房地產投資的憂慮降低，同時股市的反彈有利提高相關公司的獲利和分紅，畢竟流動性改善，將帶動其投資收益上升。事實上，內地主要保險公司第三季的淨利潤均出現較好的增長，預計增長勢頭將在年底前持續，看好中國平安（2318）在行業的領先地位，以及持續受惠於內地客源上升的友邦保險（1299）前景。



友邦保險第三季的新業務價值創新高，以固定匯率計算，新業務價值按年上升16%至11.61億美元的新高，為市場帶來驚喜。在18個市場中15個實現了增長，達成了今年首三季，每季新業務價值均創該季新高的表現。

友邦。

美國減息及美元回落利好友邦

備受市場關注的內地及香港的務的新業務價值分別上升了9%及24%，當中香港市場明顯受惠於本地客群和內地訪港遊客的支持，至於內地在高基數效應下，受惠活躍代理人數的上升及其生產力增加，支持了業務增長。季內業績亦反映內地訪港旅客購買保險的需求仍大，香港業務的成長可以繼續成為公司業務增長的重要貢獻點之一。至於美國減息和美元回落下，亦可視為公司未來的利好催化劑。

筆者看好友邦未來的表現，特別是公司在內地自2022年5月後，再一次獲得內地監管部門批准籌建分公司，包括安徽省和山東省，預計提供中長期增長潛力。這也使市場憧憬公司能夠在內地籌建更多分公司，推動業務增長。

中國平安。（視覺中國）

看好平保第四季業務表現

至於中國平安方面，先從政策層面看待，互換便利工具的推出，給予公司更大的投資操作便利，同時中央支持地方化債、和地產去庫存，對持有不少房地產投資的平保直接構成利好。

從營運來看，公司第三季壽險及健康險、財產保險、銀行三大核心業務持續成長，加上資本市場回暖，支持NBV及利潤高增長。今年首9個月，除了財險僅錄得單位數成長外，壽險及健康險均維持雙位數成長，特別是核心的人壽險增速維持高增長。

筆者認為中國平安的「綜合金融+醫療退休」深度融合的雙引擎驅動模式，加上擁有多元化的銷售協同發展，代理人近年持續高品質轉型與隊伍結構優化，有利新業務價值增長。同時持續增長的保費收入，以及A股市場較熱的行情支持下，為公司第四季業績帶來了正面的預期。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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