金屬資源股業績可期　紫金及江銅增長路徑清晰｜伍禮賢

美匯指數在美國總統大選結果出爐後回升至106水平，不過隨著美國減息持續，預計將逐漸回落至102至103水平。一般來說，利率下跌，美元會走弱，並推動大宗商品價格上升，當中國際金價前期屢創新高，上周曾升至2,700美元以上的歷史高位後才見調整，加上白銀接近12年高位，料可以支持在港上市的金屬資源股業績，當中可以留意恒指成份股之一的紫金礦業（2899），以及江西銅業（0358）。



紫金礦業目前在內地17個省區和海外15個國家擁有重要礦業投資項目，業務組合中，金業務佔比近七成，充分享受金價上升的「東風」，同時亦受惠礦產金、礦產銅、礦產銀銷售價格上升支持。公司第三季延續上半年業績創新高的表現，淨利潤達92.73億元人民幣，增長58.2%，主要因主營的礦產銅金量價齊升，以及有效的控本增效，使部分礦產品成本下降，預計金及銀等的盈利持續擴張，第四季業績料保持高增。

紫金礦業力爭提前2年（2028年）達成本身2030年實現的主要營運指標。﹙資料圖片﹚

紫金積極在海外擴展

公司今年開始的「五年發展規劃」目標，力爭提前2年（2028年）達成本身2030年實現的主要營運指標，加上進取的海外擴張策略，有利礦產品產量提升，增長路徑清晰。

至於江西銅業方面，倫敦金屬交易所的現貨銅價格以及內地上海期銅的價格近期回升，主要受到全球對銅需求回升和庫存下降的利好。相信在內地經濟具向上修正預期，以及環球主要央行開始進入減息周期的的雙重因素驅使下，銅價再次走高的機會仍大，加上中美兩國的的基建增加，預期銅的需求將持續增長，因此相關股份值得關注。

從板塊來看，江西銅、中國有色礦業（1258）及五礦資源（1208）均以銅礦開採、冶煉為主的資源股，根據上半年業績，三間企業上半年銅相關業務收入佔總收入比例分別為80%、70%及75%。由於江銅擁有較高比例的銅收入業務，因此其股價與金屬銅價格的走勢程度出較高的相關性。在銅價仍有進一步向上的預期下，江銅料會較受惠。

江西銅旗下德興銅礦特大露天銅礦山。（視覺中國）

江西銅哈薩克鎢礦將投產

作為內地最大的綜合性銅生產企業，其德興銅礦是露天開採銅礦山，單位現金成本低於行業平均水平，至於貴溪冶煉廠為全球最大的單體冶煉廠，技術領先且具有規模效應，讓公司更具成本優勢。

公司今年首第三季淨利潤49.84億元人民幣，按年微升0.8%。筆者預計哈薩克鎢礦開始投產，墨西哥渣選礦項目料於近期投產，加上武山銅礦三期工程穩步向前，料可為未來業績帶來更好增長。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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