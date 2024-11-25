國泰運力恢復進展順利　股價展翅高飛有因由｜伍禮賢

近年市場對國泰航空（0293）的業績關注重點，逐步從燃油成本及對沖表現，重新回到其客運運力上。雖然公司早前將恢復疫情前的客運運力水平目標，從今年年底略為推遲至明年首季，但從其積極的發展策略來看，未來增長潛力依然可期。



國泰在運力恢復上進展順利主要體現在三方面。第一，積極增聘員工。集團去年員工人數為淨增長3,000人，今年全年的目標為淨增長5,000人，料年底前員工總數將達到2.9萬人。

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

航點數目明年或增至100個

第二，持續發展新航點，國泰航空及旗下香港快運今年已新增了15個航點，目前航點已超過80過，目標明年再增加至100個。在10月底，國泰正式開通往來香港至沙地阿拉伯首都利雅德的直航服務，另外12月將復飛澳洲開恩茲的季節航班，明年3月底亦會恢復往來印度海得拉巴的客運直航服務。

第三，隨著香港國際機場三跑道系統預計將於本周全面啟用，同時擴建後的二號客運大樓於2025年底起分階段啟用。國泰將於未來7年投資超過1,000億元，配合積極發展策略，進一步提升顧客體驗，當中包括機隊擴充計劃。截至今年6月底止，集團持有231架飛機，過去一年與空中巴士簽署了150架新一代飛機的訂購協議，未來幾年將陸續接收全新的客機及貨機。

從國泰的營運數據來看，今年首10個月載客量及貨物運載量分別按年上升27.4%和10.4%。接下來的聖誕假期，公司預計北美、英國、歐洲來港需求增加，客運量增長將保持樂觀。

國泰計劃訃年內增聘5,000名員工。（國泰提供）

早前宣布有意回購可換股債券

除了積極的發展策略外，公司早以全額償還195億元優先股投資，並已支付合共24.4億元優先股股息。本月中旬，公司更公布建議回購本金總額為67.32億元、並於2026年到期的未償還有擔保可轉換債券，體現公司對其長期業務前景的信心，亦可提高公司股東的回報，反映公司在財務恢復上進展順利，公司在發公告當日，股價曾最多升16%。

截至今年6月底，其流動資金餘額為254億元，高於去年底的餘額，加上自2019年後再次派發中期息，今年上半年為0.2元，2019年中期息為0.18元，管理層亦表示恢復派發全年股息，目標派息比率為50%。

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