新股缺乏招股結果參考　暗盤操作凶險異常要留神｜聶振邦

本週新股市場熱鬧，周三至周五（11月27至29日）每日一隻新股上市，先是順豐控股 （6936），公開發售認購倍數超過78倍，招股反應不俗。以招股價中位數34.30元上市，加上較A股於11月26日折合收報45.19港元，折讓約24%，卻未能為股價帶來明顯上升空間，上市三日高位只是35.50元，較上市價高出不到3.50%，周五收報34.30元，連續三日保守上市價收市。短線表現雖未如理想；但憑著優良基本面，無礙中長線投資價值。不過周四上市的九源基因（2566）熱談度猶勝順豐，三個主要暗盤收市價同較上市價低近三成，意味著未上市而IPO成功抽中股份的投資者，賬面已錄得明顯虧損。



九源招股結果解讀

值得留意自港交所推出FINI（Fast Interface for New Issuance）後，的確明確縮短截止認購日與上市首日的空白期，卻令暗盤操作變得凶險。皆因在FINI推出前，上市前一個交易日開市前公眾已能看到招股結果公告，新股配發情況大家心中有數，有意進行暗盤操作的投資者可預先評估風險程度；成功中簽的投資者亦可進行較有效的風險管理。以九源為例，公開發售超購近675倍，認購倍數為100倍或以上觸發國際配售回撥機制上限，公開發售配額由招股規模10%上調至50%，獲發股數約2,270萬股，與國際配售最終配額相同。

大戶獲發極少股份

基石投資者有7名，合共獲發約2,254萬股 (設有上市首半年禁售期)，佔配售額度達99.31%，餘下156,000股，由101名投資者瓜分，平均每人獲發不到8手股份，可理解為若暗盤或上市初期股價走勢欠佳，就算大戶有意維穩股價也是有心無力。倘若獲發股份散戶早在暗盤交易時段前已知招股結果，趁暗盤開市時股價變動不大，仍可望在輕損情況下離場。面對近期港股投資氣氛欠佳，九源無受禁售期限制股份普遍落入散戶手上，明顯乏缺買盤承接，所以暗盤和上市首日股價下挫從招股結果分佈有跡可尋。

極具參考價值環節

除了招股結果，招股書的「歷史、發展及公司架構」環節也極具參考價值，列出上市前投資者成本價，九源有六名上市前投資者，成本價介乎0.20至4.49元，就算以最高的4.49元對比上市價12.42元（貼近招股價上限12.56元），折讓也近64%，間接能讓散戶看到市場對股份的實際價值評估。九源繼周四收報7.65元，較上市價低逾38%後，周五一度高見8.44元，反彈逾一成，最終收報7.89元，升幅收窄至約3%，反映短期沽壓仍大，「博撈底」前必先慎重評估風險承受能力，並要留心首日低位7.50元絕不宜視作支持位參考。

至於周五上市的夢金園（2585），公開發售認購倍數為20.58倍，介乎15倍至少於50倍，理應配額由招股規模佔比10%上調至30%，但因著以招股價下限12.00元上市，所以配額佔比可調節為僅上調至20%，即約879萬股。國際配售則獲發約3,517萬股，其中基石投資者獲發1,780萬股，佔配額略多於一半，反映大戶具備穩住上市初期股價表現的條件。招股規模扣除基投股數後，餘下約2,616萬股屬招股規模街貨量，而國際配售沒有禁售期限制約1,737萬股，佔比66.39%，逾六成證明街貨分佈較集中。故此暗盤未見「破發」收市，上市首日收報12.90元，較上市價高7.50%，與上述大戶具備穩住上市初期股價表現條件的結論吻合。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。