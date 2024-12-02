三大核心業務上季均錄增長　續看好騰訊前景｜伍禮賢

騰訊控股（0700）早前公布了第三季業績，營運表現普遍優於市場預期，筆者繼續保持看好該股前景的觀點。



騰訊第三季業績受內地遊戲收入強勁增長，及穩健的廣告業務增長推動，同時AI技術的加速應用及國際市場的開拓，支持其三大核心業務實現不同程度的增長。整體收入達1,672億元人民幣，按年及按季分別上升8%及4%，至於純利按年升47%至532.3億元人民幣。

（《地下城與勇士》宣傳圖片）

上季騰訊遊戲收入達518億元人民幣

遊戲業務收入為518億元人民幣，按年及按季分別上升了13%及7%，這主要是得益於長青遊戲在全球的穩健表現及具備長青潛力的新遊戲貢獻，當中大熱的《地下城與勇士》首次貢獻了全季收入。筆者續看好公司培育長青遊戲的潛力繼續釋放，特別是內地市場受幾大旗艦遊戲《王者榮耀》、《和平精英》以及《地下城與勇士：起源》驅動，收入按年增長14%至373億元人民幣。筆者相信，在內地對行業支持有增無減下，內地遊戲市場的復甦力度，預計可以繼續快於國際市場的增長。

另方面，雖然季內金融業務受消費疲弱影響，不過內地近期一連串支持經濟政策，帶動該業務加速回暖，相信支付服務將受惠消費支出上升，至於企業服務將受惠雲服務及商家技術服務費增長。

料全年回購額逾千億元

在AI技術層面上，騰訊近年積極通過微信小店提升交易體驗，助力商家接觸客戶並推動銷售轉化，同時微信搜一搜利用大語言模型的能力，提升了搜尋結果相關性，有利提升搜一搜商業化檢索量與點擊率的增長。從第三季業績來看，相關策略效益開始顯現。季內在廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，同時遊戲及電商行業的廣告開支按年有所增長，支持了營銷服務收入按年增長17%至299.93億元人民幣。

筆者相信此舉有助電子商務平台取得新的流量與客戶，以及更多客戶黏性，釋放更多變現潛力。最後，管理層料全年回購額度將超出年初訂下的1,000億元計劃，至於第三季斥資約359億元進行回購。由於淨現金流上升，季內自由現金流按年增加14%，可憧憬明年公司公布全年業績時會再提出回購或派息計劃。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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