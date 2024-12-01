小即是美　小眾大市場｜陳仕娜

人人熱議《破地獄》，由認知生死到看破塵世，朋友圈忽然間充斥着許多頓然覺悟、了生脫死的境界。在下暫未能超脫生死，無法予以評論。卻對該齣戲的宣傳策略頗感興趣，譬如社交平台滲透鋪天蓋地的好評，盤點10/15大金句，勁讚衛詩雅脫胎換骨的演技等，只要你曾看過這套戲的任何片言隻語，Al已咬實不放，推送的內容排山倒海而至，令沒有進戲院看的人驟生被潮流遺棄的恐懼，急急忙要躋入主流。



大眾傳媒似乎無從發力，被小眾社群的疊加效應從後趕過，愈發大而無當，浪費居多。

一如KOL的生態圈，相比超級及中級網紅，微網紅或素人網紅更像消費者認識的朋友，較少過於商業化的廣告訊息，能對各項產品作出中肯的評價，命中率更高。

微網紅忠誠度高回應踴躍

亞馬遜行銷團隊指，微網紅粉絲數雖然並不特別多，但忠誠度高且回應踴躍，網紅描寫生活趣事，非常「入屋」，對粉絲來說彷彿是來自隔離友人的真實建議，貼文動輒可獲上萬個讚、數百個留言。

例如推介餐廳，你傾向相信明星竪起拇指大喊「一級棒」，還是你公司同事說好吃呢？很多人的答案都是後者，因推薦者更貼近自己的生活，信任及真實度更高，也比較容易互動和交流，對於B2C品牌來說尤其重要。了解顧客的意見、喜好，有助於研發新產品和推廣，微網紅逐漸成為受品牌歡迎的行銷利器。

制定宣傳策略時，不妨名人及微網紅多軌並行，可以提升生意回報率，還降低了整體行銷支出。 如何找到適合品牌的微網紅？首先應在社群媒體尋找公司品牌的愛好者，那些人已經和品牌建立連結並對品牌故事感興趣。品牌要關注他們的帳號、為當中的內容點讚，當微網紅收到來自品牌的直接訊息，有助他們在宣傳上助品牌發聲。

品牌會廣發產品讓網紅試用評鑑，在個人的社群帳號發佈照片、影音或文章，品牌透過主題hashtag分享到官方帳號，讓粉絲可以持續追蹤相關內容。有些膽大的品牌甚至讓網紅在特定時間內參與管理品牌社群帳號，以刺激粉絲的參與度。

努力尋找出社區內「邊緣人」

至於推廣新思潮或向社會「種植」新想法，社區裡是否存在一個推廣新想法最有效的群組？有調查找出答案：不是社會名流，而是社區內的「邊緣人」。每個社區網絡都存在隱藏的邊緣群體，他們推廣新觀點的影響力高出其他人的幾倍，是刺激社區接受新觀念的主力群體。由此說明，不同的信息在社會傳播的方式不一樣，決策者要知己知彼，以多元化策略、具針對性地部署及落實，才能請君入甕。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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