港股明年目標25000點　四大板塊可留意｜伍禮賢

去年年底筆者指出港股已經連跌四年，2024年港股有望出現反彈，預計恒指全年最高或見21000點，而最終港股年內最高上試23200點水平。回顧過去一年，內地經濟出現一定波動性，首三季GDP增長呈現初步下行局面，由此對投資市場亦形成一定壓力。但隨著內地從九月下旬加大政策支持力度刺激經濟，第四季開局內地宏觀經濟表現好轉，並有望將復甦局面延續至2025年，為大市盈利表現帶來堅實基礎。



外圍方面，聯儲局啟動新一輪減息周期，此周期有望繼續貫穿於2025年，舒緩資金回流美國市場局面。同時，美國經濟出現衰退的概率大為下降，均對港股帶來正面影響。美國總統大選塵埃落定，但候任總統特朗普的對華政策仍值得關注，此亦有機會為市場增添不明朗性的重要因素。

中央救市政策力度堅決

筆者認為2025年港股市場相對過往，其中一個較明顯的分別在於，現時中央救市的政策力度是較為堅決。隨著近月內地經濟數據復甦動力開始增強，加上前期大部分刺激政策對經濟數據的影響，將在明年上半年表現得更為明顯，因此這個期間內地的經濟表現值得憧憬。

從估值因素來看，港股在經歷了9月下旬以來的反彈之後，目前市盈率、市帳率被過度低估的情況已經不再明顯，與過去五年平均值來比較，恒指市盈率、市帳率分別略低於過去五年平均值附近，反映指數目前處於一個相對合理的水平。但基於在經濟復甦的因素驅動下，預期明年恒指盈利仍有約5%的盈利上升空間，此將會支持港股有再進一步向上動力。

目前恒指股息率約4厘

2025年恒指市盈率或有機會觸及向上偏離一個標準差至兩個標準差之間，這個偏離的情況在過去出現並不罕見，只是過去是出現向下偏離的情況較多。而如果出現這個偏離幅度，恒指所對應的目標點數位約為25000點。此外，目前恒指的股息收益率回落至約4厘附近，相對是處於中間偏高的水平，亦從側面反映恒指的估值是屬於合理但略為偏低的情況。而如果按照過往恒指的股息率較多情況維持在3厘至4厘水平來看，港股的區間運行上限約為25000點。此將為港股市場繼續帶來潛在的投資機會。

在可關注板塊方面，投資者不妨重點留意受惠國策扶持、得益於內地經濟復甦，以及在外圍利息下行環境中可以獲得估值提升的行業或板塊。2025年不妨重點留意績優科技、大型險企、金屬資源、穩定高息四大板塊，重點個別可留意騰訊控股（0700）、聯想集團（0992）、中國平安（2318）、友邦保險（1299）、紫金礦業（2899）、江西銅業（0358）、長江基建（1038）及中電控股（0002）等。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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