陰陽燭壓軸反轉形態　發揮恒指跌近二千點避險效果｜聶振邦

有關三枝陰陽燭以上組成的形態討論，已有五周，連同今次的，共有六周，較本系列開始時表示預算探論時間約一個月相若，現來到本系列的最後一講，亦是整個陰陽燭的「反轉形態」最終回，下次會展開另一大類別「整固形態」的分享。而繼上兩次講解陰陽燭的「鍋底」形態後，今日轉看其倒掛形態，名為「鍋頂」，也有人稱為「倒轉鍋底」。從筆者以倒掛來描述今次的形態，大家應猜想到因「鍋底」屬利好，「鍋頂」自然是利淡形態。此外，「鍋頂」跟「鍋底」一樣，整個形態由三部分構成。



鍋頂成形始於長陽燭

只要將「鍋底」倒轉來看，就會看到「鍋頂」是怎樣的形態。論到「鍋頂」的三部分，首先是從長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭) 到短陰陽燭，長陽燭代表買方動力理應當時佔優，卻配上後續的短陰陽燭，證明動力在慢弱。另想指出「鍋頂」出現位置，是股指或個股上升一段日子後（通常為兩周或以上），升勢持續日子越長，產生的利淡訊號參考性越見可靠。第二部分由短陰陽燭構成，不論對於股指或個股，波幅都是偏小，形成橫行區，與「鍋底」的第二部分相同。

出現下跌裂口作確認

第三部是見短陰燭（下影陰燭、陰陀螺），並見這些陰燭在下移，最終還會見一個「下跌裂口」，為「鍋頂」的標誌性特徵。綜合來說，「鍋頂」相對「鍋底」是倒掛，體現在三個層面，其一是形態定性，由利好轉為利淡；其二是出現位置，由股指或個股上升，轉為下跌一段日子後；其三是形態本身，正是上述的將「鍋底」倒轉來看。不論「鍋底」或「鍋頂」，均出現買賣雙方優勢交替的過程，今次講解的「鍋頂」本為買方佔優，隨著優勢漸減（形態組成的第一部分進入第二部分），再看到賣方奪得優勢（第二部分進入第三部分），以最終出現「下跌裂口」作確認。

去年初恒指鍋頂利淡

正如2023年1月下旬的恒指表現，單以2022年12月底收報19781點，相對2023年1月18日收報21678點，約半個月累升近1,900點。當日至1月27日連續五日見陽燭，隨著1月27日見「陽陀螺」，屬於短陽燭之一，證明升勢來到尾聲。就著上述升勢歷時超過半個月，已達兩周或以上的門檻，適用於個股已上升一段日子的看法；並於1月18至27日五連陽，卻見燭身縮短，確認「鍋頂」的第一部分已構成。緊接交易日（1月30日）出現陰燭，燭身超過630點（22623點 → 21992點)，為上下影陰燭，長陰燭之一。

從短陽燭轉到長陰燭，證明買方優勢已失，就著2023年1月30日至2月2日歷時四個交易日，恒指收市位介乎21842至22072點，相距僅230點，可見當時在窄幅上落，確認「鍋頂」的第二部分已構成。於2月2和3日之間見「下跌裂口」，以2月2日收市位相比2月3日開市位，相距近150點（21958點 → 21811點），既然「鍋頂」的標誌性特徵已出現，代表第三部分亦構成了，結總是「鍋頂」形成，後市利淡。結果從2月2日收報21958點，相對3月20日收報19000點，約一個半月累跌逾1,900點，顯然在2月2日「鍋頂」形成的預警，發揮高度的避險作用。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。