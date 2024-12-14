陰陽燭進入整固形態討論　買賣雙方爭鬥新格局｜聶振邦

今日我們繼續探討陰陽燭形態，這是第52篇文章，代表於技術分析的第三象限，剛好做了一年的討論，配合第一象限「價量關係」和第二象限「技術指標」分別已發佈24篇和56篇文章作講解，足見技術分析是可以探討的主題相當廣泛，筆者雖以用上超過兩年半的時間，仍有不少的內容要與大家分享。上述技術指標系列用了56篇文章作講解，如今陰陽燭只是由「反轉形態」，轉至另一大類別「整固形態」的講解，這絕非能在一個月就能完成講解的範疇，意味著陰陽燭系列的探討時間，將會超過技術指標的。



如何理解整固形態出現

畢竟陰陽燭是相當值得探討的技術分析主題之一，故然筆者不想匆匆完結，撰文旨在向大家解說清楚每種形態的買賣雙方力量變化、形態特點、出現位置，以及如何應用。現在開始進入「整固形態」的討論。倘若買賣雙方的較競視為爭鬥，當陰陽燭的「整固形態」出現，可理解為是雙方停戰狀態。明顯地，「停戰」絕不等於爭鬥結束，只是雙方稍作休息。當然雙方不會閒著甚麼而不做，卻是在期間檢視戰力和重整旗鼓，於養精蓄銳後，脫離「整固形態」，股指或個股再度出現方向。

由五枝陰陽燭構成形態

「反轉形態」和「整固形態」是互相交替，故此在「整固形態」出現前，股指或個股必先處於升勢或跌勢之中，今次與大家分享的第一種陰陽燭「整固形態」，名為「上升三部曲」，其名稱已反映這是升勢中的整固形態。值得留意當股指或個股上揚一段日子後見整固，代表買方稍作休息，絕非買方動力經已殆盡，只是整裝待發，所以及後股指或個股繼續上揚機會大。此形態由五枝陰陽燭構成，先是一枝長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），證明買方動力充裕，與上述股指或個股處於升勢匹配，視為該形態的第一部曲。

第二第三部曲組成解讀

繼而見短陰燭（下影陰燭、陰陀螺），並且連續三枝出現，留意由長陽燭出現開始，成交量在減少，形成「價跌量縮」狀態，代表賣方雖在反攻，但動力不足，所以僅見短陰燭出現。三度出擊卻從成交量在減少反映力量在減弱，預示當買方一經發力，賣方攻勢隨即被瓦解，視為該形態的第二部曲。上述三枝陰燭出現的位置需講究，第一枝短陰燭開市位高於長陽燭的收市位，令陰燭下半部與陽燭的燭身重疊。第二和第三枝陰燭均要見下移，令第二枝陰燭收市位低於第一枝的；第三枝陰燭收市位又低於第二枝的。再者，第三枝陰燭必須整枝處於陽燭燭身之內。

來到第三部曲，會見一枝長陽燭，可以配合「裂口高開」，即長陽燭的開市位，在短陰燭的開市位之上，同時陽燭燭身必須全然第一枝陰燭的整體，包括上影線部分。故此「上升三部曲」形態，可理解為像一個「N」字；但也要想象「N」字的第二和第三筆之間是斷開，代表此形態必須附帶一個「上升裂口」。另可留意從陰燭進到陽燭，成交量見回升，形成「價量齊升」狀態，代表賣方反攻失敗，主導權依然在買方手上，所以就日線圖來說，股指或個股經過五日整固後，又重拾升軌。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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