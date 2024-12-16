內地富豪需求旺　多家外資投行及私銀在香港增聘員工

多家外資私人銀行及財富管理機構正在香港加強招聘力度，以迎合中國內地資金的流入。當中瑞銀正在增加員工，希望在未來三到五年內將大中華區百萬富翁客戶管理的資產，增加一倍。同時，新加坡銀行已將香港的員工人數增加了30%，而瑞士財富管理公司瑞士寶盛去年在招聘員工的同時，也將其在香港的辦公面積增加了40%。



據《彭博》報道，隨著中國人尋求離岸多元化，在吸引富人的政策帶動下，到2030 年，私人財富資產可能會增加近一倍，達到2.3萬億美元。



瑞銀內地客數目增需增聘客戶顧問

瑞銀財富管理部門大中華區私人客戶主管Jamee Wong表示，今年由於政府的多項舉措，中國內地客戶的數量有所增加，瑞銀正在透過聘請新的客戶顧問和團隊負責人，來策略性地擴大香港的團隊。

他指出，人才計劃使大量白領專業人士和年輕家庭移居香港，為了迎合精通數位技術的中國內地客戶，這家瑞士銀行增強了其數位能力，並透過微信和WhatsApp提供授權的溝通管道。

在其他大型銀行中，渣打銀行計劃在未來幾年將財富業務的投資增加一倍，並在香港和其他城市增加員工。花旗集團財富主管Andy Sieg表示，由於看好香港及其與中國內地週邊大灣區的聯繫，該行計劃在香港增加人才。

新加坡銀行香港客戶經理數目增逾30%

華僑銀行私人銀行業務部門新加坡銀行的私人銀行業務主管Rickie Chan表示，截至今年 10月，新加坡銀行在香港的客戶經理數量增加了30%以上，並計劃招聘更多人。

他表示，中國客戶正在更密切地觀察美國正在發生的事情和地緣政治，並尋求投資和合作銀行的多元化。在地緣政治方面，中國客戶對在亞洲銀行開設帳戶表現出很大的興趣。該銀行與其華僑銀行中國密切合作，後者擁有商業和企業銀行業務以及境內私人銀行業務。它還與華僑銀行持有20%股份的寧波銀行合作，提供轉介服務。

瑞士寶盛董事總經理David Shick表示，去年其香港辦事處規模擴大了40%以上，並繼續策略性地聘用客戶關係經理來加強其前台團隊。