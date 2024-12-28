「上升三部曲」見跳空變種　預示驚人上升潛力｜聶振邦

上兩回講解陰陽燭「整固形態」的首個分享形態，稱為「上升三部曲」，今日繼續此形態的延伸探討，是「上升三部曲」的變動形態，名為「執墊」，亦由三部分組成，典型見於五枝陰陽燭。先是一枝長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭）；繼而見連續三枝短陰燭（下影陰燭、陰陀螺）；最後是見一枝長陽燭。於「上升三部曲」第三部分的長陽燭，前文表示可以配合「裂口高開」，意味著不一定有裂口。至於「執墊」，卻一定見「裂口高開」，並且是「向上跳空」。



上升三部曲變種至執墊

這是指長陽燭的開市位遠高於前陰陽燭的高位，就算是長陽燭的下影線，與前陰陽燭的上影線，也沒有重疊部分，於陰陽燭圖會見兩枝陰陽燭之間有很大空間。因此，有別於「上升三部曲」形態可想象為似「N」字，就算見「裂口高開」，也只是像個「N」字的第二和第三筆之間斷開而已，依然隱若看到「N」字。不過「執墊」卻非如此，形態根本無法令人聯想到像個「N」字。另外，由於「執墊」伴隨「向上跳空」，所以在利好後市的啟示性，要比「上升三部曲」強得多。

差別在長陽燭出現位置

可理解為是在第二部分股指或個股在整固時，賣方動力並不強，可留意進入第三部分的長陽燭前一枝陰陽燭，就算是見陰燭，卻不像「上升三部曲」處於接近第一部分的長陽燭底部位置，傾向只是處於那長陽燭略低於一半而已。從股指或個股較早前升勢被壓下的空間不多，便知買方動力依然充裕，就算在買方算是「休息」期間，賣方亦未能顯著取得優勢，所以一經買方發力，股指或個股如同火箭般上衝，形成了大幅的「裂口高開」，預示股價仍要上揚一段日子。

兩年多前恒指典型案例

可以參考恆指的案例，於2022年10月31日低見14597點，之後五個交易日有四日上揚，以11月7日收報16595點計算，從低位反彈近2,000點。當日開報16031點，形成超過564點燭身的長陽燭。其後三日均見陰燭，證明出現調整，留意第三枝陰燭 (11月10日) 開於全日高位，形成「下影陰燭」，是短陰燭之一，而開市位和收市位分別是16138和16081點，相距不足60點，近乎燭身「缺席」的情況，反映當時的陰陽燭像是「蜻蜓十字星」的「T」字形態，屬利好形態，足見賣方反攻乏力。

隨著2022年11月11日恒指見「向上跳空」，高開逾千點 (16081點 → 17120點)，配合11月7日見長陽燭，以及11月8至10日連續三日見短陰燭，長陽燭的燭身全然覆蓋三枝陰燭的燭身部分，確認「執墊」形態經已出現，預示後市向好。果然11月14和15日恒指也見上揚，錄得三連升。雖於11月16至28日稍見回調；但11月28日收報17297點，與11月11日收報17325點相若，代表還未進入回補裂口狀態，升勢無被破壞。伴隨11月29日恒指再次發力上揚，最後在2023年1月27日高見22700點，升勢才告結束。由2022年11月11日開報17120點計起，升勢歷時超過兩個半月，累升近5,600點，充份反映「執墊」出現，對後市利好有多大啟示性。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。