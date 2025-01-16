港股走勢　將繫於內地經濟數據｜許繹彬

一月份轉眼間過了一半，全球股市在這期間好像集體進行調整，連去年一直強勢的道指及納指，亦突然進行調整。在美國公佈最新非農就業數據後，令減息預期無望，前者更曾跌穿42000點的水平，而納指則跌至19,000點邊緣。亞洲區內強勢的日經指數，踏入2025年亦40000點不保。一向較為弱勢及令投資者較為關注的中港股市，在不足半月後又再掉進深淵。



港股在股王騰訊（0700）無故被美國列入中國軍工企業名單的陰影仍揮之不去下，牽連其他重磅科網股亦表現不濟，令恒指一度跌穿19,000點水平。上證則在毫無氣勢下，只能在3150點至3250點間輾轉反側。全球突然集體調整的原因，相信是因為美國總統正準備新舊交替之際，投資者對候任總統「狂人」特朗普翻來覆去的言論及舉動，顯得無所適從，令投資路上顯得較為保守，遇有反彈，亦只有減持，導致氣勢欠奉！

港股曾失守萬九點

在此等情況下，即使中港兩地有何等好消息，亦未能為兩地股市帶來任何生機，就例如在本周一（13日），中港兩地財金部門聯合公佈最新的六大措施，並明確指出要「鞏固提升香港國際金融中心地位」，任務主要包括在中港兩地金融互聯互通將會繼續深化，這是自上年公佈「三聯通、三便利」後，再出招提升兩地支付和大灣區金融便利。另外，金管局新增1,000億元人民幣貿易融資流動資金，以助企業獲取更低價和穩定的人民幣融資；將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置，為香港的金融發展開拓更大的空間；同時優化「債券通」南向通及北向通作為抵押品業務，盼能吸引更多外資透過「債券通」投資內地債券市場。但消息一出，不但未能為港股帶來任何振奮，反而令港股失守萬九關，低見18671點，再創3個半月低位。慶幸隨着內地進出口數據勝預期，令港股收回部分失地，但情況仍未敢樂觀。

港股只靠消息來推上推落的常態，踏入2025年仍未有改變，事緣本周二（14日），市場又傳出快將重返白宮的狂人總統特朗普團隊，正研究把加徵關税幅度逐步進行，而非早前所指一次過大幅上調關稅。再加上中證監在2025年工作會議再強調，「今年要堅持穩字當頭」，市場立即解讀為穩股市政策接踵而至，因而令一直處於久沉狀態的上證綜合指數，立即作出反彈，一度升穿3200點水平。港股則在國內股市反彈的帶領下，同樣地重上19000點大關，更終止六連跌的頹勢，創下1個月以來最大的單日升幅。一直對港股作主要支持的南下「北水」掃貨規模擴大，更持續出現淨流入，成交亦增至超過1,500億元，氣勢突然又再重臨。儘管昨日（15日）港股仍能保持一定的升勢，但其實氣勢未能延續，成交亦急回至不足1,300億元，因而只能視作在出現連跌及跌穿19000點後的技術性反彈。

筆者認為，中港兩地股市看似暫脫離「危險期」，但由於始終是靠消息來令兩地股市推波助瀾，未能有實質的方向可言；反觀在去年使出多項救市數據後，部分重要數據如核心消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）能否回暖，以及傳人行將重啟下調基準利率和存款準備金下，人民幣匯率能否扭轉劣勢，亦是令國內股市能否重拾升軌的重要理據。而港股的走勢相信仍在「成也Ａ股，敗也Ａ股」的情況下，要靜候Ａ股造好，港股才有運行。即使倘若美股大幅反彈，港股亦未必跟隨。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

建議對騰訊作短線部署

由於農曆新年為中港兩地的大節日，因而預期在假期前夕，國內流入港股的「北水」可能因而會較為「手緊」，從而令港股成交可能會縮減；建議投資者現階段在開市後留意國內公佈的各類數據，才能判斷港股的走勢。隨著騰訊的不利消息開始淡化，建議不妨多加留意，但由於在成交可能萎縮下，建議只是短炒為上策。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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