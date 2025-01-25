當出現「下跌三部曲」　作出此行動是明智之舉｜聶振邦

今日繼續討論「上升三部曲」的倒掛形態，就是「下跌三部曲」，此乃整固形態之一，其出現代表股指或個股整固完成後，延續早前走勢再下跌機會大。上回已講解此形態於買賣雙方的動力變化情況，今次專注作案例研習。不過也先與大家重溫三部曲的各個組成部分，分別是長陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）；三枝短陽燭（上影陽燭、陽陀螺）；以及長陰燭。對於第二部分，可以超過三枝短陽燭，亦可存在短陰燭，關鍵在於這等短陰陽燭的燭身，必須被第一部分的長陰燭的燭身全然覆蓋。



騰訊典型案例解說

另可留意第三部分的長陰燭，可以配合「裂口低開」，即該陰燭的開市位，在第二部分最後一枝短陰陽燭的開市位之下，同時長陰燭燭身最理想是全然覆蓋第二部分首枝短陰陽燭的整體，包括下影線部分。即或不然，長陰燭燭身至少要全然覆蓋首枝短陰陽燭的燭身。現看騰訊控股 (0700) 典型案例，自2020年12月28日以全日低位收市，報519.元，翌日開始走入升浪，至2021年1月25日收報766.5元 (近乎當日高位767.50元)，不足一個月累升47.69%。緊接見三連跌，於1月28日收報681元，較766.50元低11.15%。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

下跌三部曲第二部

當不少投資者以為股價已較2021年1月25日大升近11%的長陽燭被全然消化，並顯著「跌凸」，心想升勢結束便離場後，誰知1月29日起又發力上揚，至2月18日高見775.5元，突破了上述1月25日高位767.5元，較2月17日收報757.5元高出2.38%。然而，當日收報747.5元，最終要跌1.32%。其後股價漸見下行，於3月8日見長陰燭，收報642.5元，較開報683.50元低近6%。翌日則低見613元，再跌近4.6%，不過最終倒升0.23%收市，報644元。從3月9至11日見三枝短陰陽燭 (下跌三部曲第二部)，其中3月10和11日的整枝均在3月8日的長陰燭燭身之內。

形態完成避險預警

故此雖然2021年3月9日的短陽燭燭身的絕大部分範圍，以及下線影都在上述長陰燭燭身之外；但考慮到3月10和11日的陰陽燭所處位置，仍會視為「下跌三部曲」的第一和第二部分都已成形。繼而3月12日見長陰燭，燭身介乎694至650.5元，再度全然覆蓋中3月10和11日的整枝陰陽燭，又同樣3月9日的那枝只是外露的。可是配合緊接交易日 (3月15日) 見長陰燭，成功覆蓋3月9日那枝的燭身，確認「下跌三部曲」完全成形，預示股價延續早前走勢要再跌。不過很多投資者仍記得1月29日起騰訊反彈，於是以為反彈在3月也會出現。

正是這樣想法令那些投資者沒有果斷離場，遇到之後漫長的跌浪，除了2021年4月1日收報654元，高於3月12日收報650.5元，自3月15日起的收市價都在其下，跌至2022年10月28日收報200.8元之後，才真正見反彈。若以2021年3月15日收報628元計起，歷時超過十九個月累跌超過68%。及後雖在緊接交易日 (2022年10月31日) 至2023年1月27日見上揚近三個月，於1月27日僅高見416.6元，依然較628元低33.66%。然而，若當時又沒離場，在下個交易日 (1月30日) 起股價再度受制於400元，另一次反覆向下的開始。故此若見「下跌三部曲」出現，果斷離場為明智之舉。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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