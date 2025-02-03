蛇年港股　聚焦三大領域｜伍禮賢

蛇年第一個交易日先祝各位投資者蛇舞春風、財運亨通！



重申予今年港股25000點

港股在農曆年前表現不錯，重上二萬大關之餘，從技術走勢上亦突破見23241點以來所形成下降通道，同時指數亦力守去年七月以來所形成上升軌。筆者前期曾於本欄作出分享，今年港股最高目標位有機會上望25000點，暫時筆者對此目標的展望仍然沒有改變。從估值上分析，港股目前預期市盈率約9.1倍，市淨率約1倍。同時港股具較佳派息前景，目標派息比率超過38%，股息率為3.8%。預期在估值吸引，加上國策扶持下，港股在蛇年仍有不錯機會。

伍禮賢重予港股在2025年可挑戰25000點的預測。（資料圖片）

另一方面，蛇年影響港股表現的因素有好多，但筆者相信不同時期的關注重點或將有所不同。筆者認為今年首季，港股市場較大機會聚焦在中美關係、關稅等問題，但隨著市場對此因素開始逐步明顯，從第一季後半季開始，到整體上半年，市場的焦點將會逐步轉移為內地國策的出台，包括三月份的兩會等。而年中時間，預期聯儲局再度減息的時間將會成為市場焦點，而往後投資者則觀望今年內地整體經濟復甦進度。

料投資焦點聚焦三大領域

既然港股年內有機會上望25000點，板塊投資又該當如何？筆者預計，蛇年港股投資焦點將會三分天下，三大領域將會重點貫穿於蛇年。分別是高息、科技，以及金融行業。

伍禮賢表示，蛇年港股有三大投資領域。（資料圖片）

高息方面，隨著目前內地長期債息逐步走低，固定收益市場吸引力進一步降低，此有利於投資者重新重視股市中平穩收息的股份，例如中資電訊、中資能源及環球公用類別股份。而科技方面，本港科技股對比環球其他主要市場科技股，估值偏低愈發明顯，加上具業績及經濟復甦憧憬，不宜忽視其追落後空間。相關板塊的選取可以留意網絡遊戲、電子消費等行業；而目前國策大力出招支持經歷，相信中資金融股可以從中受惠。此板塊除了具高息低估值的優勢外，同樣受惠宏觀經濟復甦前景。同時，具業績支持的環球大型金融股亦值得關注。

綜上所述，未來港股前景看好之際，預期板塊表現或呈現三分格局，投資者不妨結合自身投資偏好，對此三大領域多家關注。再次祝願投資者蛇年投資風生水起，無往而不利！

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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