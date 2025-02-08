「上肩帶裂口」出現　難判後市方向　弔詭之處在哪兒？｜聶振邦

過去三回與大家講解的陰陽燭形態，都是整固後股指或個股利淡機會較大的形態，就是下跌三部曲、頸上線和頸內線。後兩者與反轉形態中的利好形態「曙光初現」類近，由兩枝陰陽燭組成，長陰燭加上緊接的長陽燭。從長陽燭的燭身與之前的長陰燭燭身重叠部分多寡，衡量出現的是曙光初現、頸內線和頸上線。嚴格來說，「頸內線」和「頸上線」形態不存在兩枝陰陽燭重叠，頸內線只是長陰燭和長陽燭的收市位相同，頸上線更是兩枝陰陽燭之間出現下跌裂口。



從衣履應用認識肩帶

兩者同是在賣方處於優勢時，買方積極反攻，不過成效欠佳，從「頸上線」有下跌裂口，便知成效較「頸內線」更差。形態上均視為賣方中途休息後，股指或個股維持原有走向，所以兩者歸類為整固形態。今次回到談整固後利好機會較大的形態，名為「上肩帶裂口」。肩帶在現代理解為是吊帶背心或連衣裙 (普遍為女士服飾) 的帶子；古代被視為衣服，又名肩衣，從左肩繞到背後，再從右腋下轉到正面繞回至左肩，在希臘最初是男士惟一服飾。故此，肩帶可簡單理解為是上方和下方連結的橋樑。

何謂陰陽燭圖見肩帶

「上肩帶裂口」由三枝陰陽燭組成，是兩枝陽燭配上一枝陰燭，兩枝陽燭之間出現上升裂口，而緊接的陰燭，整枝保持在裂口之上。從上升裂口出現，大家應想像到第二枝陽燭處於第一枝陽燭的上方，所以股指或個股利的走勢在上揚。第一枝陽燭傾向是長陽燭 (大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭)，反映當時買方動力佔優，當買方繼續發力，自然容易見上升裂口。緊接雖仍見陽燭，但燭身傾向較第一枝的短，代表賣方也不是閒著，令買方優勢略見減弱。繼而賣方動力更積極，買方失勢故此第三枝見陰燭。

聶振邦指出，「上肩帶裂口」由三枝陰陽燭組成，是兩枝陽燭配上一枝陰燭。(資料圖片)

解構上肩帶裂口形態

那陰燭常見為短陰燭（下影陰燭或陰陀螺），意味著賣方優勢未見穩固，一經買方反攻，優勢再度落入買方手上。在上述一連串買賣雙方互動，看到第二和第三枝陰陽燭出現時，股指或個股傾向在橫行，第二的陽燭燭身普遍長於第三枝陰燭的，代表陽燭燭身全然覆蓋陰燭的，像是反轉形態的「身懷六甲」出現。不同之處在於出現位置，「身懷六甲」見於股指或個股升勢或跌勢的尾聲；「上肩帶裂口」的第二枝陽燭和第三枝陰燭則見於股指或個股的升勢途中，那時買賣雙方略見拉鋸，走勢上見整固。

聶振邦表示，「上肩帶裂口」雖是由三枝陰陽燭組成，實則要看到第四枝陰陽燭，事後才能判斷「上肩帶裂口」是否曾出現。(資料圖片)

不過賣方動力始終不足，未能令股指或個股走勢產生轉角，股指或個股整固後見續升。故此「上肩帶裂口」雖是由三枝陰陽燭組成，實則要看到第四枝陰陽燭，事後才能判斷「上肩帶裂口」是否曾出現。若第四枝為陰燭，反映賣方佔優，跌破首兩枝陽燭之間的上升裂口機會大，代表升勢見轉角，視為「頂部身懷六甲」的利淡形態出現。反之，第四枝為陽燭，確認賣方反攻告一段落，股指或個股續升，方能反過來界定之前出現整固，由此可見當「上肩帶裂口」出現，後市走向仍添變數，需要其他技術分析配合，才可望判斷整固後要見續升還是轉角。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。