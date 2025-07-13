人心比「丹娜絲」更善變　有風駛盡𢃇｜陳仕娜

打颱風想到跟風有關的俚語——「有風駛盡𢃇」，簡單五字卻道盡人生、職場、政場的殘酷智慧。



形勢有利時，帆船理所當然要張滿隻帆，奮力前行；因為風不會永遠吹，錯過了，再後悔，也只是望海興嘆。

（AI生成圖像）

盡實為把握時機採進取之道

這種「盡」的哲學，是把握時機的進取之道。三國時劉備借荊州，孫權原本只是暫借抗曹，劉備見勢即「借而不還」，在亂世中搏得一線生機。Apple也是高手，從 iPod 起勢後，一路推出 iPhone、iPad、Apple watch，再極速鋪設 App Store、iCloud，把用家鎖實在自家生態圈，難以逃出它的五指山。

這種智慧頗為冷酷。當你站在風口，變成飛天豬，眾人紛至沓來，讚賞你、巴結你、搶著遞水斟茶；等風停了，從權位上退下來，杯中的香片還未涼透，舊日的座上客已煙消雲散。

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處事宜順勢而為

這就是現實：「跟紅頂白、人走茶涼」並非俗語，而是赤裸裸的真相。職場如是，政壇更甚。新頭目甫到埗，多少人搶著發訊息以表忠心，爭著多打點卡，只求留名在心。等風向一轉，昔日的貼身左右立即另覓新靠山。

所以，贏了位置就卯足馬力揚帆馳騁。因為當你退下火線，別指望人們還會給你留幾分情面。

「有風駛盡𢃇」是跋扈奮進的寫照，也是一種冷峻的現實提醒：順勢而為時，忌畏首畏尾，要毫不遲疑，因為人心比「丹娜絲」還善變。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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