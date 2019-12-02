中銀香港首席經濟學家：中國改革開放正經歷百年未有的最大變局

中國香港（2388）首席經濟學家鄂志寰於「《香港 01》2019 經濟高峰論壇」中指出，中國改革開放正經歷「百年未有的最大變局」，須面對全球化及新興市場的冒起，未來金融改革將強調市場准入、負面清單，以及體系機制的創新，走向全面的市場互聯互通。

她提到，中國債券及股票市場的境外投資仍有很大增長空間，可為香港帶來機遇；過去資本市場開放及人民國際化，幫助中國在全球推廣人民幣資產，並以本地優先作為重要原則。另外，自貿區政策如發展大灣區，與香港的定位有重要關係，在新環境下，香港將致力發展創新及科技，打造成更有競爭力的國際大都會。

中國香港首席經濟學家鄂志寰認為，人民幣國際化的確對香港離岸人民幣市場帶來一點影響。（資料圖片）

鄂志寰：香港科技金融較中國落後

她亦就本地金融發展提出三大方向，涵蓋創新金融、民生金融及綠色金融。其中民生金融即滿足港人北上的生活需求，包括開戶、支付及繳費等，現時本港已有遠程開戶，未來將有更多南下發展，包括財富管理、股票及保險等。她強調，目前香港在發展科技金融上較中國落後，未來須追上內地步伐，把內地的領先科技與外地做好連接。

鄂志寰指，今年剛好是人民幣國際化的第十年，在過去十年人民幣國際化從無到有，而2016年人民幣加入SDR，是重要的里程碑。她指出，新的金融開放情況發生變化，人民幣國際化的重點也發生變化，其中最重要的是原本由離岸人民幣驅動人民幣國際化，可能會走向主場驅動。

鄂志寰解釋稱，主場驅動概念即是中國債券、股票市場加大對外開放，更多的國際投資者將來會移在國內市場配置人民幣資產，而離岸只是其中一部分，滿足不了大量國際投資者配置人民幣資產。所以准許國際投資者進入中國債券、股票提供了更多便利，提出了更多優惠政策。

中國香港首席經濟學家鄂志寰（右一）稱，人民幣國際化的過程是希望「把蛋糕做大一點」。（羅君豪攝）

她認為，這一方面的確對香港帶來一點影響，因為過去長期在離岸市場活動的金融機構可能會轉移到在岸市場，可是轉移的過程是長期的過程，同時人民幣國際化包括在岸遷移，其實是「把蛋糕做大一點」的過程，其中香港也是不斷的發揮自身作用，加上香港本身有先發優勢，是最早做離岸人民幣產品開發、整個離岸人民幣架構。